Miriam tiene 62 años y se separó de su marido en abril de 2020. Desde entonces sufre agresiones y amenazas de su ex pareja (Carlos C). La víctima, quien hizo la denuncia por violencia de género en la ciudad de La Plata, espera un accionar rápido de la justicia. "Sigo viviendo con miedo", aseguró.

La víctima, quien es empleada del municipio platense, no sólo está siendo agredida por su ex pareja sino que también recibe agresiones por parte de la actual mujer de su ex marido, según informó el medio Infocielo.

Mi ex marido se convirtió en un monstruo desde que nos separamos

Miriam realizó la denuncia en noviembre pasado tras haber sufrido varios episodios. Según consta en la causa, en un principio sufrió violencia verbal pero la situación se agravó cuando el hombre la golpeó violentamente el día que decidió irse de la casa con otra mujer, quien es su actual pareja.

Miriam está siendo víctima de violencia de género por su ex marido y amenazada por la actual pareja. (Gentileza: Infocielo)

Desde entonces Miriam también es víctima de (Silvia S). La nueva pareja de su ex marido llegó a presentarse en su casa y amenazarla con que la iba "a pinchar toda".

La mujer realizó la denuncia en la comisaría de Los Hornos y en la DDI de La Plata pero por el momento no tiene respuestas y se siente en peligro: "Yo me comunico con la Fiscal Betina Laqui y mi causa sigue parada", expresó la víctima.

"Sigo viviendo con miedo, mi ex marido me llama por teléfono, pasa por mi domicilio ya que el trabaja como chofer en área de de Salud", relató la mujer.

Por otro lado la víctima contó: "Soy empleada municipal, todos me conocen, saben cómo soy y cómo me manejo en la vida".

Miriam solicita respuestas ante su denuncia: "La justicia va lenta, quiero que actúe rapido porque mi ex marido se convirtió en un monstruo desde que nos separamos", alertó.

¿Cómo buscar ayuda ante una situación de violencia de género?

La Línea 144 brinda asesoramiento, contención e información las 24 horas como el 911 ante una emergencia o bien un hospital o centro de salud cercano.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires puede encontrarse más información acá