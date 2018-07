El DT de Villa Dálmine, Felipe de la Riva, fue víctima de un violento asalto en la localidad bonaerense de Bella Vista. Seis delincuentes lo interceptaron para robarle el auto y, como no pudieron, lo agredieron y destrozaron el vehículo. "Fue un momento de mierda, pensé que me mataban pero por suerte ahora estoy bien y tranquilo", declaró.

#PlacasRojas | #BellaVista Violento asalto al entrenador de #VillaDalmine

A Felipe de la Riva le quisieron robar el auto y le rompieron la cabeza "Pensé que me mataban" pic.twitter.com/P8fYpcASdG — Crónica TV (@CronicaTV) 13 de julio de 2018

De la Riva fue acorralado por los malvivientes mientras circulaba y una vez detenido, fue golpeado en su cabeza, lo que le causó un corte que debió ser suturado.

"Me rompieron todo el auto, me robaron la billetera, y me pudieron haber matado. Estoy bien, pero dolorido por la sutura de cinco puntos", explicó en el portal Sólo Ascenso.