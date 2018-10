Sergio Schafer, es un fiscal de Lanús que sufrió una violenta entradera cometida por dos delincuentes fuertemente armados, en su casa de la localidad bonaerense de Temperley.



Esta situación, tuvo lugar el último viernes por la tarde, mientras que luego ambos malvivientes fueron detenidos por la Policía bonaerense, uno de ellos dentro de un placard en una casa vecina. Según fuentes policiales tienen 22 y 29 años, y residen en Villa Fiorito y Villa Caraza,respectivamente.



Todo ocurrió cuando Schafer, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 de la citada localidad y dependiente del Departamento Judicial de Lomas d. Zamora, ingresaba a su vivienda ubicada en Zapiola al 800, en Lomas de Zamora y ambos sujetos lo encañonaron para meterlo por la fuerza en la propiedad.



Fue un vecino que dio alerta al 911, por lo que personal del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora se apersonó en el lugar.



En momentos que un agente tocó timbre y otros rodearon la casa, ambos delincuentes se dieron a la fuga por los techos.



Ante esta situación los uniformados solicitaron refuerzos. Mientras los ladrones eran buscados personal policial ingresó a la casa del fiscal y lo encontró maniatado y golpeado. Al liberarlo el fiscal contó los hechos y detalló que le sustrajeron objetos de valor, entre ellos relojes de alta gama y dólares.



Detalles



Gracias al operativo cerrojo y la ayuda de los vecinos que indicaban donde veían a los delincuentes, uno de estos fue capturado dentro de un placard tras ingresar en una casa de la zona para esconderse.



De la misma forma, el otro malviviente fue visto escapando de techo en techo y luego trepándose a un árbol. Allí dijo: "Me van a tener que matar, no me van a llevar". Y mientras tanto tiraba patadas para evitar ser capturado.



Ya con ambos sujetos detenidos, el fiscal Schafer se hizo presente porque quería presenciar el operativo final y reconocer a los malvivientes. Durante este, los uniformados secuestraron en poder de los ladrones, 801 dólares, 5.000 pesos y dos relojes, marca Rolex y Emporio Armani, más una billetera con 70 dólares, 570 pesos y una SUBE a nombre del ladrón detenido.



Más tarde, y durante las pericias los efectivos encontraron el control remoto y la llave del portón de Schafer, una gorra, dos celulares, una pistola calibre 9 milímetros con ocho cartuchos del mismo calibre y 2.500 pesos.