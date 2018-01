El cantante de tango y actor Hugo Marcel y su mujer fueron asaltados por tres delincuentes que entraron a su casa del barrio porteño de Nueva Pompeya, donde permanecieron cerca de una hora y media y les robaron unos 250.000 pesos y objetos de valor, informaron Fuentes policiales y el propio artista.

El hecho, dado a conocer este viernes a la prensa por el propio Marcel, ocurrió el pasado sábado a la noche, cuando él daba un show y su esposa se hallaba en su casa de la calle Romero al 500.

Según relató en la puerta de su casa el artista de 75 años, su esposa fue sorprendida por dos delincuentes que entraron a la vivienda armados sin forzar ninguna abertura, mientras que un tercero se quedó afuera.

Los ladrones redujeron a la esposa de Marcel con fines de robo, lo mismo que hicieron con él cuando regresó cerca de las 0.30 a su casa e ingresó algo sorprendido al ver que las dos puertas de reja que hay que abrir para entrar, además de la de madera principal, estaban abiertas.

"Cuando yo vengo de mi trabajo, como todas las noches, en el bodegón y tanguería 'El Viejo Almacén' me encuentro con las puertas abiertas, algo que me parecía raro y pensé lo peor, entonces en vez de usar la cabeza y llamar a la policía use éste (señalándose en corazón) pensando que a mi mujer le pasaba algo y entré", explicó Marcel.

"Cuando ingreso a mi casa había ladrones, me tiran piso y uno me pone un arma en el pecho y me dice 'no venimos a matar a nadie y tirate al suelo o te quemo. No busqués guerra'", recordó.