Al menos siete delincuentes asaltaron cuatro viviendas en un barrio privado de la localidad bonaerense de Guernica, donde amenazaron a los propietarios y robaron dinero y objetos de valor, tras lo cual huyeron en tres camionetas de sus víctimas, informaron hoy fuentes policiales.



Según los investigadores, el hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del pasado martes en el country "El Candil", ubicado en la calle Leopoldo Marechal y José ingenieros, de esa localidad del partido de Presidente Perón.



Hasta allí llegaron al menos siete delincuentes armados y con sus rostros cubiertos con pasamontañas que sorprendieron a un vigilador privado, a quien maniataron y dejaron encerrado en una de las oficinas del lugar.

Luego, los ladrones se dirigieron a una zona del barrio e ingresaron a cuatro viviendas, donde amenazaron a los propietarios y robaron dinero y objetos de valor, para finalmente escapar en tres camionetas pertenecientes a sus víctimas.



Fabián (44), propietario del último inmueble asaltado, relató al portal ElDiarioSur.com que estaba durmiendo con su familia cuando escuchó "un golpe en una ventana", por lo que al despertarse se encerró con su hijo y su esposa en la habitación.



" Cierro la puerta y me quedó adentro de mi pieza, estuve peleando diez minutos para que no puedan entrar y, una vez que no pude aguantar más como pateaban la puerta, entran como siete personas y me golpean con la culata de un revólver tres o cuatro veces", contó el hombre.

La víctima, quien terminó con su cabeza vendada, aseguró que lo tiraron al piso y le pegaron patadas mientras que le pedían dinero hasta que lo levantaron y lo ataron con precintos junto a su hijo de 5 años, su esposa y su suegra.



"Estuvieron como tres horas en el barrio, la primera casa la robaron a la medianoche, a la mía a las dos de la madrugada y se fueron a las tres y cuarto", precisó Fabián.



Según las fuentes, las camionetas robadas fueron una Chevrolet Tracker, una Kia Carnival y una Nissan Tiida.

Luego de realizar la denuncia, personal del Comando de Patrullas de Presidente Perón comenzó un operativo cerrojo en los accesos al country para dar con los delincuentes, con resultado negativo.



En tanto, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Presidente Perón, c aratuló al expediente como “robo” y ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad para la identificación de los asaltantes.