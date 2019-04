Un hombre de 30 años fue detenido luego de quemar este martes por la madrugada la casa de su ex pareja en Rosario.

El hecho se produjo durante la madrugada del martes en Esmeralda y Pasco, donde vivía una mujer quien había sido pareja del agresor.



Allí, el sujeto se presentó a las 5.30 con un bidón de nafta, que rocío por toda la casa de la víctima, y la prendió fuego. Al momento en que se iniciaron las llamas, no había nadie en el domicilio.



A su vez, las llamas alcanzaron la vivienda aledaña a la casa que el hombre fue a quemar, ocasionando en ambos casos perdidas materiales, aunque no se registraron heridos. El hecho fue denunciado al 911 por los vecinos de Marcel, la ex pareja del incendiario.



En consecuencia, una dotación de Bomberos Zapadores se hizo presente en el lugar, y luego de unos minutos, extinguió las llamas. Ademas, la policía detuvo al responsable del incendio, que se encontraba armado con un cuchillo.