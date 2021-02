La madre de una diputada bonaerense de Juntos por el Cambio sufrió un violento robo a manos de delincuentes que le robaron el auto en la localidad bonaerense de El Palomar.

El atraco, ocurrió el viernes, y tuvo como damnificada a Norma Chaparro, madre de la legisladora María Eugenia Brizzi, quien difundió el incidente a través de redes sociales.

Según puede advertirse en imágenes registradas por cámaras de seguridad, la mujer, en el momento en el que iba a ascender a su auto Peugeot 208, fue sorprendida por dos jóvenes asaltantes de a pie. Ante la resistencia de Chaparro, que intentó aferrarse al volante, uno de los delincuentes la arrojó al pavimento, y se llevaron el vehículo.

La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, María Eugenia Brizzi.

Hoy le tocó a mi mamá. Hace meses vengo gritando que la inseguridad en Palomar no deja de aumentar. Armados, violentos y a plena luz del día le robaron a una mujer de 67 años, personal de salud que iba a trabajar.



No podemos seguir viviendo así. BASTA @LucasGhi @SergioBerniArg!! pic.twitter.com/LpfDvC3Y9r — Maria Eugenia Brizzi (@marubrizzi) February 5, 2021

.

"Subí al auto, puse la llave y, en ese momento, sentí que alguien me abría la puerta del lado derecho, cuando me di vuelta vi que del lado izquierdo, también. Uno me pedía la llave y el otro me quería bajar. Me zamarrearon de un lado para el otro porque yo no les daba la llave; cuando uno logró sacármela, el que estaba del lado derecho me estiró y me tiró al piso. Después se llevaron el auto", contó la propia víctima, según consignó el medio "Popular".

Por su parte, Brizzi envió un mensaje al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni y al intendente de Morón, Lucas Ghi, en el que escribió: "Hoy le tocó a mi mamá. Hace meses vengo gritando que la inseguridad en El Palomar no deja de aumentar. Armados, violentos y a plena luz del día le robaron a una mujer de 67 años, personal de salud que iba a trabajar. No podemos seguir viviendo así. Basta",