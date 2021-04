Las imágenes son impresionantes y generaron alerta en La Plata. Una joven que circulaba por el Barrio Hipódromo de esa ciudad, sufrió la violencia en carne propia, cuando fue interceptada por motochorros que la tiraron de la bicicleta para robarle.

Cerca de las 21 de ayer, la víctima iba pedaleando por la zona de las calles 117 y 34, cuando dos malvivientes que se movilizaban en moto la atacaron salvajemente. Uno de ellos, que iba en el lugar del acompañante, bajó del rodado, mientras que el que conducía la atacó de frente, la empujó y la hizo caer.

Una vez que la victima estaba tendida en el pavimento, los ladrones le arrebataron la mochila en la cual tenía sus pertenencias de valor: celular, dinero y documentos personales. Con el robo consumado, los hampones se subieron nuevamente a la motocicleta y escaparon.

Pasaron largos minutos hasta que un vecino que salió a la calle a sacar la basura asistió a la joven, que presentaba varios golpes, producto de la violenta caida.

Fuentes de la investigación confirmaron a Crónica.com.ar que la víctima es una estudiante de Antropología de la Universidad Nacional de La Plata, que momentos antes del asalto se había ido de la casa de su novia. La joven declaró ante los efectivos, que mientras se trasladaba, se dio cuenta de que los motochorros la siguieron tres cuadras, "los tuve al lado y me pareció raro que no me sobrepasaran, pero había un auto y no hicieron nada”.

El episodio quedó registrado por una de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, y tras la intervención de la comisaría Segunda, se analizarán esas imágenes y otras que puedan haber sido captadas desde otro ángulo, para intentar capturar a los sospechosos.