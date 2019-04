"Yo sé que está mal lo que hice, pero no me voy a andar escondiendo", admitió Carlos Alberto P., un hombre de 35 años, en un audio de WhatsApp que mandó a su expareja. De esta manera, sin muestras de arrepentimiento y sin pedir perdón reconoció que había violado a su hijastra de 14 años. Ahora, no lo encuentran y es buscado por toda la policía de Misiones, lugar donde sucedió el hecho.

A principios de marzo, la tía de la menor abusada, que vive al lado de su casa, había escuchado ruidos que los identificó como un acto sexual. Entonces se dio cuenta que la adolescente se había quedado sola con el padrastro. En consecuencia, la mujer golpeó la pared y los ruidos pararon. Esa fue la última vez que supieron del hombre.

"Llegué de mi trabajo y recibí un mensaje de mi hermana. En eso él (por el acusado) arrancó la moto y se fue. Después nos dimos cuenta de que ya sabía que mi hermana me iba a contar y se escapó", explicó la mamá de la víctima a El Territorio.

No obstante, esta no era la primera vez que Carlos violaba a la piba. Al parecer, desde el el mes de noviembre venía soportando abusos, y sus maestras ya sabían de esto. "Me contó que los abusos empezaron cuando yo me iba a trabajar. Después estuve internada porque perdí un embarazo y ahí también la violó", relató la madre.

Luego de radicar la denuncia en al policía, el 18 de marzo pasado, recibió por primera vez un mensaje de su ex. “Si tengo que caer preso por lo que hice voy a caer, no tengo ningún drama. Yo no voy a andar disparando de la Policía”, contó el hombre. Además, dijo que no se había escapado y mencionó que no es un cobarde y que había viajado a Corrientes por trabajo.

"Tampoco asesine a alguien", resaltó. "Yo sé que está mal lo que hice, pero no me voy a andar escondiendo", agregó.

La persona que lo contrató para trabajar en una obra de construcción aseguró que desapareció de repente. Desde entonces permanece prófugo.