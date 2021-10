Un adolescente de 13 años permanecía internado este viernes con quemaduras de primer y segundo grado en el Instituto del Quemado tras participar de un experimento fallido en una feria de ciencias y tecnología en la plaza Ejército de los Andes, en Laferrere.

Se trata de Tahiel A., uno de los estudiantes de la Escuela N° 24 de Isidro Casanova que visitó el pasado martes junto a sus compañeros el evento sobre Ciencia, Tecnología y Educación Política, realizado en distintos espacios públicos del partido bonaerense de La Matanza.

.

En uno de los stands, los expositores pidieron un ayudante para un experimento y el chico se ofreció como voluntario, detalló su familia. Así ocurrió el tremendo accidente que dejó a Tahiel al borde de la muerte, con quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, cuello, pecho y uno de sus brazos.

Noelía, tía del muchacho, contó que el experimento consistía en "un químico que había que echarle unas gotitas de alcohol y largaba fuego verde". "Ni siquiera sabemos qué tipo de químico era, pero sí que no le echaron gotitas sino más cantidad y eso provocó que el fuego lo queme a Tahiel", indicó a Primer Plano Online. El único dato que pudo aportar Tahiel sobre los responsables del hecho es que eran "dos nenes grandes".

Tahiel A. permanece internado en el Instituto del Quemado.

"No sé quienes y cómo realizaron los experimentos, sin supervisión alguna, y me lo prendieron fuego accidentamente. Lo dejaron así, toda una familia destrozada. A mi bebé lo cuidamos tanto, no salía a ningún lado, era su primera excursión de la secundaria. ¿Dónde estaban los docentes cuando todo esto pasaba? ¿Dónde estaba el responsable de supervisar?", cuestionó la mamá del chico en un posteo de Facebook.

La familia de Tahiel exigió justicia en redes sociales (Facebook).

Además de reclamar justicia, la familia de Tahiel aseguró que radicó la denuncia correspondiente contra los docentes, directivos y autoridades de la escuela, así contra la Municipalidad de La Matanza, que organizaba el evento.