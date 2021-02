La viuda del hombre de 46 años asesinado de un balazo cuando regresaban de vacaciones en la localidad bonaerense de San Francisco Solano aseguró que los delincuentes lo “mataron por nada”, porque no se resistieron al robo y su marido solo quería bajar a “las nenas” del auto antes de entregarlo.



Anahí Jara (35), viuda de Sergio Andrés Lust (46), contó en la tarde de este miércoles a Telefé Noticias, tras la primicia de cronica.com.ar que al momento de ser asaltados en un semáforo, los ladrones “querían el auto” para cargar a uno de asaltantes, que presuntamente “estaba lastimado”, pero no tenían lugar porque estaban sentadas “las dos bebés atrás”.



“Mi marido les dijo que no, que a las nenas no las iba dejar”, y reiteró: “Te doy el auto y lo llevas vos, dejame sacar a la nena”, relató la mujer.



De acuerdo al relato de Jara, el asaltante que estaba del lado del conductor le contestó “no, a las nenas no las sacas” y luego le dijo “te voy a disparar y te voy matar”.

.

La mujer aseguró que las asaltantes “eran como siete” y que con su marido no se resistieron al robo, ya que además del auto ofrecieron sus teléfonos celulares, y expresó: ”No sé que querían, matarlo no más, porque lo mataron así por nada”.