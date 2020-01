El impactante crimen ocurrido este miércoles en La Plata, cuando dos sujetos mataron de un balazo a un hombre de 77 años, delante de su esposa tras un asalto en su vivienda, presenta ahora tremendos detalles del hecho.



Cabe recordar que todo comenzó cuando la víctima, identificada como Jorge Pecchiari, estaba en su casa junto a su esposa, María Amieva (76) y fue hasta la puerta porque le tocaron timbre y al ver que eran dos jóvenes a los que solía darles cartones sin uso, abrió la puerta y les permitió el paso.



Una vez dentro, uno de los jóvenes exigió la entrega de dinero, lo que provocó la sorpresa y resistencia de Pecchiari.



De esta manera, Amieva, apodada Cuki, contó en exclusiva en Crónica HD que los asaltantes estaban "dados vuelta, no hilvanaban palabras", por lo que junto a su marido no sabían "lo que querían".



La mujer agregó que su esposo intentó resistirse, motivo por el cual "lo tiraron al suelo, eran dos contra uno, no lo dejaban levantar, lo tenían con el pie".



Por este motivo, Amieva explicó que les dijo a los delincuentes: "Chicos, ¿Por qué no se van? Siguen su camino, acá somos dos personas grandes, ¿Qué es lo que van a conseguir acá?".



Tras ello, uno de los ladrones le arrancó "la cadenita" que tenía la mujer colgada en su cuello y salió, mientras que el otro asaltante, que estaba armado, antes de salir "lo remató en el suelo" a Pecchiari.



La jubilada agregó que el asaltante sólo efectuó un disparo y que el mismo proyectil que mató a su marido le rozó el pie.



Los muchachos escaparon en la moto en la que habían llegado a la vivienda del jubilado, lo que fue captado por una cámara de la zona, informaron fuentes policiales.



Por último, y ante la consulta, Amieva recordó que era una persona "muy trabajadora" y "buen vecino, buen padre, y buen marido".