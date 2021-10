Gastón Samá, uno de los conductores de Crónica HD, fue víctima de un brutal robo perpetrado por dos "viudas negras" que lo drogaron y le sustrajeron desde dinero, tarjetas de crédito, el teléfono celular, una computadora hasta sus anteojos y las llaves del departamento. "Cuando me di cuenta de lo que había pasado, me desesperé", relató.

El periodista contó esta mañana que todo comenzó con una salida de amigos a un bar ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde dos chicas se acercaron a charlar con él cerca de las cuatro de la madrugada del sábado mientras estaba solo.

"Ellas me conquetearon, me acariciaban y tomaron del trago que tenía en la mano, después tomé yo", detalló Gastón. En ese momento, rememoró, comenzó a sentirse "raro". "Salimos a la calle y me abrazaban. En ese momento ya tenía recuerdos vagos de lo que pasó", indicó.

Y continuó: "Recuerdo que íbamos en un taxi y que estaba en mi casa, con la televisión prendida con música, yo tirado en la cama y una de las chicas encima mío dándome de tomar. Perdí la consciencia y me desmayé".

"Me desperté seis horas después, me habían robado, estaba encerrado y desnudo, con un preservativo puesto y otro tirado en el piso. Me faltaba plata, las tarjetas de crédito, los anteojos, el celular, computadoras, ropa, el DNI y las llaves del departamento", enumeró el periodisma, quien reconoció que tardó en darse cuenta lo que había ocurrido pero cuando lo hizo, se "desesperó".

Tras el asalto, el periodista recuperó una foto que se sacó con ambas viudas negras, que llegó a mandar a un grupo de amigos, pero que es dificultoso identificarlas porque ambas mujeres usaban barbijo.

Respecto a cómo lo habían drogado, él aseguró que había un vaso con agua en su casa, que él había tomado y que "tenía como un olor a anestesia de dentista". "Pasó un par de días hasta que comprendí que me drogaron y me robaron", dijo.