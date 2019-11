Dos chiquitas muertas. Micro con chicos en Ruta 2. No exigimos cinturones. Pido mucha fuerza para esas familias. No se imaginan el dolor q les espera. Politicos, morimos 20 x dia!!!!! Y hasta q no sepamos bien q paso, NO ES UN ACCIDENTE. Es un hecho vial @FerCarolei @lajeantonio pic.twitter.com/iWTpoLRF96