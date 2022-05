La Justicia de Chubut obligó a la empresa automotriz Volkswagen Argentina SA a indemnizar con el valor equivalente de diez autos a un hombre que había comprado un 0 kilómetro y volcó en la ruta en Comodoro Rivadavia, sólo 20 días después de la adquisición, cuando se desprendió una rueda del rodado.

El conductor, al mando de un Volkswagen Voyage 1.6, salió de la cinta asfáltica y el rodado dio varios tumbos, hasta quedar casi totalmente destrozado. Producto del siniestro vial, ocurrido en 2009, sus ocupantes fueron trasladados de urgencia con lesiones diversas al hospital Regional.

Cuando se recuperó, el propietario del vehículo inició acciones legales contra la empresa automotriz, al considerar que el desprendimiento de rueda, además del cinturón de seguridad y el asiento del acompañante, respondió a una falla de fábrica. Y comenzó una larga batalla judicial.

.

En las últimas horas, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revisó una decisión de primera instancia adversa que había recibido el comprador y sostuvo que el caso debía analizarse desde la perspectiva de los derechos del consumidor, estipulados en el artículo 42 de la Constitución Nacional, informó ADNSur.com.ar.

Esa sentencia invirtió la carga de la prueba ya que, mientras el juez de primera instancia falló que el damnificado no había podido probar los daños de fabricación, el órgano superior determinó lo contrario: el fabricante no demostró que el accidente no se haya producido a raíz de los defectos originados en la planta fabril.

"El fabricante del automotor incumplió con los deberes legales en materia probatoria", entendió la Cámara y argumentó que "el artículo 3 de la ley de Defensa del Consumidor, por otra parte, señala un principio bastante básico, que fue ignorado en la primera instancia: si existen dudas, la situación debe resolverse a favor de la parte más débil, es decir el comprador".

.

El órgano de Justicia condenó a la empresa automotriz al pago por incapacidad física temporal y daños punitivos para cada una de las tres víctimas del accidente, al considerar "procedente fijar" una "multa equivalente a diez automotores 0 km del mismo modelo que el adquirido por la víctima".

La cifra resulta millonaria, debido a que por un auto Volkswagen Voyage 1.6 del 2010 (por tomar una referencia) se piden en sitios digitales de venta de vehículos usados $ 804.000.