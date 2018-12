La policía detuvo a un hombre por violar una restricción perimetral y amenazar a su ex pareja con asesinarla. "Vos volveme a denunciar y vas a ver cómo te voy a cag... matando. Ahí sí me van a llevar con gusto", le dijo, según la víctima.



La nueva denuncia fue realizada por la mujer, de apellido Pereyra, de 37 años, con residencia en el barrio Santa Rosa de Lima, Santiago del Estero, en contra de Luis Miguel Navarro (28), de quien se separó hace cuatro meses.



Según destacó Pereyra, decidió ponerle fin a una convivencia de hacía siete años porque sufría todo tipo de maltratos, publica El Liberal.



La mujer señaló que hay una medida cautelar de prohibición de acercamiento, de la cual Navarro no pudo ser notificado porque había viajado a Neuquén.



El 8 de diciembre, el sujeto regresó a Santiago y se presentó en la casa de Pereyra con la excusa de devolverle una computadora y parlantes que se había llevado al dejar la casa.



La mujer le pidió que se fuera y le recriminó que fuera violento con ella y un hijo (fruto de otra relación) de 7 años. Al día siguiente, se generó otra discusión. "Yo no me voy a ir de esta casa. No te voy a dar con el gusto. Vos hacé tu vida y yo hago la mía, pero yo no me voy a ir", le remarcó el hombre.



Pereyra le subrayó que si no se iba acudiría a la Justicia, lo que no fue bien recibido por parte del sujeto. "Vos volveme a denunciar y vas a ver cómo te voy a cag... matando. Ahí sí me van a llevar con gusto", le respondió el individuo, según denunció la mujer, frente a otra hija de ella, de 17 años, que vive con una abuela.



La fiscal Cecilia Gómez Castañeda ordenó su inmediata aprehensión.