Tres delincuentes abordaron a un hombre en la madrugada del último viernes e intentaron ingresar a su domicilio de La Plata, pero la víctima realizó una maniobra que impidió que los ladrones cumplieran con su objetivo.

Todo sucedió a pocos metros del Camino Cementerio, en 136 entre 71 y 72, donde un hombre que regresaba de su trabajo fue abordado en la entrada de su casa por tres delincuentes fuertemente armados que, con golpes y amenazas, le quitaron el auto y escaparon rápidamente del lugar sin dejar rastros.

.

"Estaba entrando mi auto y me agarraron entre tres. Es raro porque siempre, cuando estoy por llegar a casa, observo el entorno para evitar convertirme en víctima. Pero no me di cuenta de la amenaza y terminé viviendo en carne propia un hecho que se suele ver en la tele o en las páginas de policiales de los diarios", dijo Walter, la víctima del asalto.

Consideró que conocían sus movimientos y lo estaban esperando. "Fue en cuestión de segundos, quizás 20 o 30 segundos, que aparecieron frente a mí", comentó en diálogo con El Día.

"Los tres estaban armados y con la cara tapada. Llevaban barbijo y gorras y eran tipos jóvenes de entre 20 y 25 años. Me ordenaron que me quedara callado y que los hiciera entrar a mi casa", precisó la víctima.

.

Dos delincuentes lo llevaron hacia la casa. El tercero se quedó a bordo del Renault Fluence de la víctima. Recibió un culatazo en la cabeza y uno de los delincuentes le exigió que abriera la puerta o iba a gatillarle. La víctima fingió equivocarse de llave, pero recibió otro golpe.



Dentro de la vivienda estaba la madre de la víctima. Walter le pidió a los ladrones que se llevaran lo que quisieran pero no le hicieran nada a la mujer. "Se me ocurrió patear la puerta. Supuse que la alarma estaba puesta y que si se activaba, con el ruido se iban a escapar", sostuvo. Y así fue, los delincuntes corrieron, se subieron al auto y escaparon con el auto de Walter.