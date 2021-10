Un dudosa situación se vivió en la localidad bonaerense de González Catán, donde un joven de 15 años fue baleado en la cabeza por un sujeto, en aparente estado de ebriedad, y quedó en grave estado. En tanto, un familiar de la víctima acudió a pedir justicia a la casa del tirador, pero fue golpeado y detenido por efectivos policiales.

El hecho policial tuvo lugar en la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en el kilómetro 32 de la cita localidad (del barrio Los Ceibos), cuando Cristian (15) retornaba de una fiesta de cumpleaños de 15 junto a otros amigos, y de pronto, se encontraron con un hombre (de unos 25 años) que comenzó a hostigar a una de las jóvenes del grupo, esto derivó en discusiones verbales e hizo que el sujeto extraiga un arma y le dispare en la cabeza al adolescente.

Con la desesperación a cuestas, entre algunos vecinos llevaron al joven al hospital local de González Catán, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y se encuentra internado en grave estado.