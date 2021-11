Wanda Loreley Moreno Farías, la menor de 14 años de Budge que no aparece hace 11 días, compartió un video en las redes sociales, en el que sostuvo que se fue de su casa "por decisión propia" y afirmó estar con su novio, de 38 años.

.

En el posteo publicado en la red social Facebook bajo el usuario "Pricila Gonzales", que fue compartido en un grupo de vecinos de Budge y viralizado rápidamente, se la ve a ella hablando a cámara por unos segundos dando su testimonio. El mismo está acompañado por un texto en el que asegura estar "en perfecto estado de salud".

"Le quería pedir disculpa a las autoridades, a la familia de David (su novio) y a mi familia por lo sucedido. Quiero explicarles que me fui por decisión propia, pidiéndole ayuda a David. Sin darnos cuenta y sin medir consecuencias, pasaron los días. El lunes la noticia salió en la tele, como ya saben, por no comunicarme con mi familia, que me empezó a buscar desesperadamente dándoles a ustedes una información equivocada", es lo que ella afirma en los escasos 41 segundos de video.

.

En el posteo la joven agradeció "a la gente" que se preocupó, y remarcó que se encuentra "en perfecto estado de salud y ánimo". "Quiero pedirles perdón por mi actitud de irme de mi casa. Mi mamá sabe por qué me fui, no me quiso escuchar ni a mí ni a él", continuó. .

"Yo estoy de novia con él hace un tiempo, lo cual intenté hablar con mi mamá y no me quiso escuchar. Reaccionó gritándome, pegándome, y no me dejo hablar. Pasado un tiempo, David intentó hablar con ella y tampoco lo quiso escuchar a él, y su actitud empezó a controlarme, a sacarme mi teléfono, a estar pendiente de mí hasta si salía a la vereda de mi casa, lo cual me lleva a pedirle ayuda a David porque me sentía ahogada, y tome la decisión de irme sin medir consecuencias de todo lo que está pasando", relató.

Acto seguido, el posteo de la joven señala que "ojalá" pueda volver a su casa. "Que mi mamá entienda que con mis 14 años yo decido con quién quiero estar o no. Nadie me abusa ni me abusó, él no es ningún violín, no me pega ni nada de todo lo que se dice de él, siempre me trató con respeto", remarcó, al tiempo que completó: "Hoy hago este video y escribo esto para que sepan por qué me fui y me entiendan".

En este marco, el diario La Unión se contactó con la madre de la joven, quien aseguró que los efectivos y la fiscalía "están investigando" el video que se difundió, mientras que recalcó que "la búsqueda continúa porque ella sigue sin aparecer".

Wanda fue vista por última vez pasado sábado 6 de noviembre, entre las 20 y 20:30, en la puerta de su casa de Ricardo Palma y Azamor, en Lomas de Zamora. Según agregaron desde el entorno, llevaba puesta una calza estampada de leopardo y una campera de jean.