El fiscal Fabricio Iovine imputó a N.M., la madre que inició el conflicto en el "chat de mamis" de un jardín de infantes, cuando dijo que odiaba con toda su alma al ex presidente Mauricio Macri. El otro acusado es el padre de la mujer, quien le dio una tremenda golpiza al padre de otra mamá, que perdió un ojo. Por ahora, el hombre sigue detenido acusado de lesiones graves. "Se realizó un minucioso trabajo de análisis de los chats que iniciaron el conflicto y también de la cámara de seguridad que registró la pelea. En los mensajes se ve que N.M. realiza claras amenazas, tanto en texto como en audio. Por su lado, en el video, se observa que ella también tira patadas y piñas que impactan en la víctima", explica una fuente de la Justicia de San Martín. Sin embargo, para ser ecuánimes, vale recordar que la mujer del agredido le dijo "madre luchona", lo que también es un insulto, a N.M., que es mamá soltera, lo que desató su ira. Otra vez la grieta: mientras tanto, el Dipy insulta al presidente de la Nación públicamente por TV y nadie le inicia una causa. La acusada no está arrepentida de lo sucedido y trata a su padre como "héroe" en su WhatsApp. El martes publicó: "Tengo un héroe sin capa. Es todo muy injusto, pa. Ya vamos a volver a estar juntos. Vos y yo sabemos lo que pasó. Te amo con toda mi alma y acá estoy esperándote más que nunca". El hecho ocurrió el miércoles pasado, cuando las dos madres discutieron en el grupo de WhatsApp del jardín. Ese día por la mañana el colegio envió una notificación que alertaba que se controlaría a los alumnos con mocos. Este mensaje fue replicado en el chat de mamis para ser debatido.La discusión era normal hasta que la ahora imputada envió la frase: "Macri te odio con toda mi alma". Esta situación provocó el enojo de otra madre, la mujer del agredido. "No tiene nada que ver la política en este grupo. Se ve que alguna mamá durmió destapada anoche", dijo en tono provocativo. La situación continuó con insultos, amenazas y, en el medio, empleó la expresión "mamá luchona", el desencadenante de la agresión. El jueves al mediodía, N.M. llegó furiosa a la puerta del colegio con su padre, Alberto Morea. Increparon a Esteban Bieiaszewzki, marido de la mamá que se quejó por la mención política en el grupo. Todo se descontroló. Bieiaszewzki fue violentamente golpeado en el rostro por Morea y cayó al piso. Fue internado en la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde los médicos confirmaron que perdió la visión de su ojo izquierdo.