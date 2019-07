Otros dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en la causa por el ataque cometido contra un taxista, baleado el sábado último en un asalto en la ciudad de Neuquén, con lo que ya son tres los apresados por el hecho, informó este viernes el fiscal general de la provincia, José Gerez. "Tenemos elementos importantes para sostener que los tres detenidos participaron con distintos roles en la agresión al taxista", sostuvo Gerez en una conferencia de prensa brindada en la sede del Ministerio Público Fiscal de Neuquén.



La fiscal del caso, Soledad Rangone, solicitará la prisión preventiva por el término de seis meses para los dos últimos detenidos, durante la audiencia de formulación de cargos que se realizará en las próximas horas, agregaron fuentes judiciales.



Los arrestos se suman al de Daniel Costich, acusado de haber sido partícipe necesario del robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y las lesiones graves producidas al taxista Pablo Sánchez (41).



Rangone informó que "hay otros hechos de asaltos a taxistas que se están investigando, que ocurrieron en horas previas al asalto a Sánchez y en los días anteriores. El objetivo es determinar si están conectados entre sí a través de los autores".



Mientras tanto el taxista baleado permanece internado en estado delicado en el hospital provincial "Castro Rendón" de la capital neuquina.



Sánchez fue atacado el sábado pasado, cerca de las 3.45, por dos hombres que abordaron su vehículo en avenida Argentina e Independencia, en el centro de la capital neuquina, y que al llegar a Pampa y Guiñazú lo amenazaron con fines de robo.



Uno de los ladrones le colocó un cuchillo en el cuello, mientras que el otro le efectuó un disparo por la espalda, tras lo cual ambos se apoderaron de una riñonera donde guardaba el dinero.



Sánchez pudo enviarle un audio por WhatsApp al propietario del vehículo para pedir ayuda: "Me dispararon, me robaron, por favor ayúdenme, llamá a la ambulancia, a la policía, me dispararon", dijo.



Un vecino que escuchó el tiro asistió al chofer de inmediato y pocos minutos después una ambulancia lo trasladó al hospital provincial Castro Rendón.