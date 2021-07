"Hay una persona que dice ser un manager de famosos que posee diversas causas penales que quiere ensuciar mi imagen inventando cosas contra mi. Hace años las está inventado", dice a cronica.com.ar el youtuber Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, más conocido como Yao Cabrera.

"Ninguna las ha ganado ni las va a ganar porque son causas irreales", afirma Yao. "No tiene ninguna otra forma de hacer daño que esta, no tiene otra cosa que hacer. Me acosa con causas judiciales", sostiene.

"Se denunció trata de personas, el fiscal dijo que no había delito, pero se sigue investigando porque hay un querella insistente. Pero ya se manifestó el fiscal", dice el abogado de Yao, Alejandra Cipolla, quien asegura que todas las denuncias que se le hicieron su cliente fueron desestimadas por la Justicia.

"Hace cuatro años en unos videos que hacíamos en la calle grabamos a un familiar de él. Ahí nos empezó a hacer la guerra por todos lados. Perdió en todas y con mi abogado le pusimos un bozal legal para que no pueda hablar más. Me denunció por trata, por prostitución, le fue agregando cada vez más cosas. Yo estoy muy tranquilo, la verdad terminan ganado", sostiene Yao.

"Todos los años me hace 3 o 4 denuncias. Nunca me tomaron indagatoria. Yo estoy en Córdaba trabajando con mi equipo muy tranquilo. No hice nada, no tengo de qué preocuparme", asegura.

"Derivo todo en mi abogado, que es un capo. Mi familia, mis amigos, mi trabajo se merecen mi tiempo, esto no lo merece. Su objetivo es buscar fama, por eso ni lo menciono. Metió a un chica que trabajó un mes con nosotros y la ayudamos un montón", dice y resalta que su denunciante esta imputado en una causa por promoción o facilitación de la prostitución.

A quien hace referencia es a Jorge Zonzini que se dedica a asesoramiento en prensa y representación.