El padre de Zaira Ailen Rodríguez, la piloto de karting asesinada el sábado de un tiro en la cabeza por motochorros en Villa Ballester, aseguró este lunes que no quiere justicia sino "arrancarle los ojos" a los autores del crimen de su hija.



"Estamos en un momento delicado. Mi familia está pasando por un momento muy malo. Nos mataron a nuestra hija", dijo esta tarde a la prensa el padre de Zaira, en la puerta de la casa donde el sábado pasado ocurrió el hecho.

"No tengo palabras porque lo único que quiero es arrancarle los ojos, no se merecía mi hija tener esto. Que no se me crucen porque los voy a destruir", agregó el padre.



El hombre, entre lágrimas, dijo que lamentablemente "le tocó" a su hija, que "no pudo vivir nada de su vida" y que "tenía mucho por delante".

"Pero que se quede tranquila mi hija. Yo no quiero justicia, les quiero arrancar los ojos porque me la llevaron", insistió el papá de Zaira.



Por la mañana, Pablo, el hermano de la víctima contó a la prensa que a su hermana le dispararon pese a que ella y el novio "no se resistieron" y explicó que todo sucedió el sábado por la noche cuando varios miembros de la familia estaban por salir rumbo al cumpleaños de su abuela.



“Estaba viniendo mi hermana y de repente escuchamos cinco o seis tiros. Estaban en la puerta de mi casa”, señaló.

"No sé si los venían siguiendo pero sé que el novio de mi hermana paró acá y cuando vio que se acercaban dos motos, arrancó”, explicó.



"Cuando Nicolás arrancó, aceleró con todo y empezaron a disparar de atrás y una de esas balas le pegó a mi hermana", precisó Pablo.



Agregó que, de acuerdo a lo que pudo saber por Nicolás Impiombato, novio de Zaira y piloto del TC Mouras, el motochorro se acercó y le dijo que “se baje del auto amenazándolo con el arma”.



En tanto, el joven de 23 años detenido como uno de los presuntos autores del crimen se negó hoy a declarar, mientras los investigadores buscan a otro sospechoso como supuesto cómplice.



El único detenido, Pablo Daniel Murray, -entregado el domingo por su propio padre a las autoridades-, se negó a declarar cuando fue indagado por el fiscal de la causa, Fabricio Iovine, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial San Martín.



"Tenemos en la mira a otro sospechoso. Creemos que es quien participó del hecho junto al primer detenido. Lo estamos buscando", manifestó un jefe policial que participa de la investigación.



El hecho ocurrió alrededor de las 21.30 horas del sábado, en el cruce de Lamadrid y Sarmiento de Villa Ballester, partido de San Martín, a unas diez cuadras de la villa "La Rana", donde el viernes una niña resultó baleada en un asalto luego de que su madre ingresó con su auto por error a ese asentamiento.



Zaira se encontraba junto a su novio a bordo de Volkswagen Gol Trend color blanco estacionado en la puerta de la casa de ella.



En esas circunstancias, dos delincuentes que se movilizaban en una moto interceptaron a la pareja con fines de robo.



Según las fuentes, uno de los "motochorros" amenazó a los novios con un arma de fuego para que bajaran una de las ventanillas y ante la negativa de las víctimas comenzó a disparar contra el auto.



A raíz de la agresión armada, Rodríguez recibió un tiro en la cabeza, a la altura de su oído derecho, por lo que fue trasladada de urgencia por el padre y su pareja hasta el Hospital Thompson, de San Martín, donde murió por las lesiones sufridas.



En tanto, los asaltantes huyeron del lugar sin concretar el robo pero poco después una moto azul, patente A063IRC, presuntamente utilizada por ellos apareció tirada en Sarmiento y General Paz, a una cuadra de la escena del crimen.



Alertado del hallazgo por un llamado al 911, personal de la comisaría 2da. de San Martín arribó a esa esquina y constató que un Volkswagen Bora había colisionado con los delincuentes mientras estos escapaban.



A partir de la identificación del titular de la moto y de videos de cámaras de seguridad, los investigadores identificaron a uno de los presuntos asaltantes como Murray, un joven con antecedentes domiciliado en villa La Rana”, que fue entregado por su propio padre.