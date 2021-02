Los robos en la ciudad bonaerense de La Plata parecieran ser una constante en el último tiempo. En este caso una mujer fue la protagonista de otro lamentable episodio delictivo, en el cruce de las calles 16 y 53.

El pasado miércoles, cerca de las 14.10, la víctima se disponía a subir a su moto, cuando se vio cercada por un malviviente que se abalanzó contra ella, apuntándola un arma de fuego. La damnificado precisó al Diario Hoy: "Quedé paralizada en el momento que sacó el arma, no me podía mover y me empezó a empujar para que le de la moto".

Ante gritos de ayuda y forcejeos, la mujer cayó al piso. Sin embargo, el caco persistió en su intentó por quedarse con el rodado. Fue en ese momento que un hombre, a bordo de un auto, vio la escena y empezó a presionar la bocina para alertar a los vecinos y tratar de frenar el accionar del ladrón.

El aberrante suceso quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, motivo por el cual los vecinos salieron en ayuda de la acongojada mujer.