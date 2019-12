"Zárate está oculto, no está en su casa. Hoy o mañana lo van a detener” dijo este jueves Raquel Hermida, abogada de Giuliana Peralta, la mujer violada por el ex futbolista, tras presentar el pedido de detención ante el Tribunal Oral N°1 de Lomas de Zamora.



Consultada sobre si creía que jugador se iba a entregar, la abogada respondió que “ni el propio Zárate debe saber lo que va a hacer”.



La Justicia confirmó este miércoles la condena a 6 años y medio de prisión impuesta a Alexis Zárate en 2017 tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal.



Su defensa adelantó que apelarán a la Corte nacional. Si el tribunal da la orden de detenerlo, el ex jugador de Independiente comenzará a purgar su condena. Zárate fue condenado por la violación de Giuliana Peralta ocurrida el 16 de marzo de 2014 en un departamento de la localidad bonaerense de Wilde.



Peralta era novia de Martín Benítez, compañero de Zárate en las inferiores de Independiente. Esa madrugada la pareja llegó al departamento en que se encontraba Zárate luego de pasar un rato en un local nocturno



El abogado del futbolista, Gonzalo Falco confirmó que presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación y puso en duda que el pedido de arresto por parte de la querella prospere: "Hasta que la condena no esté firme, él tiene permiso de la Justicia para seguir en libertad siempre que cumpla con la condiciones que le han fijado”.



Cabe recordar que Zárate no puede salir del país ni acercarse a la víctima a menos de 500 metros del lugar donde ella trabaja, estudia o vive.



“Yo sigo presa y él está libre”, se quejó la víctima sobre sus condiciones de libertad. Surgido de las divisiones inferiores de Independiente y con participación en los torneos Sudamericanos con la selecciones juveniles Sub 15 y Sub 17, Zárate fue cedido a préstamo a Temperley a principios de 2016, casi dos años después de que explotara el escándalo ante la acusación de violación.



Cuando en 2017 la Justicia lo condenó, Temperley le rescindió el préstamo y el defensor volvió a Independiente y se quedó hasta que consiguió un lugar en el FK Liepaja de Letonia, club al que llegó en marzo de 2018 y del que volvió por pedido de la Justicia ese mismo año.



Desde entonces, dejó el fútbol. Se supone que Zárate debería estar en el domicilio que fijó ante la Justicia, porque no puede no estar ahí por más de 24 horas y no avisar.



La víctima habló con uno de los jueces para explicarle lo que sentía con el ex jugador libre a pesar de que está condenado en tres instancias.