A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, su mamá habló con Crónica: "Tengo esperanza de que esté viva"

El 28 de septiembre de 2008, Sofía Herrera, de 3 años y 8 meses, desapareció en solo 9 minutos durante una jornada familiar en un camping de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Se convirtió en una de las búsquedas más emblemáticas y derivó años más tarde en la creación del sistema nacional "Alerta Sofía" para la localización urgente de menores desaparecidos.

"No sé dónde está mi hija, ni por qué se la llevaron. Estas fechas son muy difíciles. Son 18 años sin Sofi. Le robaron su niñez, su adolescencia. La seguimos buscando, hace 18 años que esta desaparecida", dice a Crónica la mamá de Sofía, María Elena Delgado.

La imagen actualizada de Sofía Herrera.

"Siempre recuerdo cómo fue ese 28 de septiembre. Era domingo, el día estaba lindo. Acá esos días se aprovechan porque en general hace frío", recuerda la mamá. La familia fue al camping junto a otro matrimonio amigo y sus hijos.

Recién bajaban de los autos cuando los hombres fueron a buscar un lugar para preparar el asado. "Mi marido me pregunta: ‘¿Sofi está con vos?'. Miro donde están los chicos, a unos pasos nuestros, y no está", relata la mamá de la nena.

En ese momento, María Elena imaginó que Sofía estaba cerca y que enseguida la iban a encontrar. "Nunca pensé que iban a pasar horas, días, años", afirma a Crónica.

Las reconstrucciones realizadas durante la investigación establecen que Sofía desapareció en un lapso de aproximadamente nueve minutos. Los vehículos que están en el lugar fueron revisados y sus ocupantes se presentaron ante los investigadores. "Ningún rastro de Sofi se encontró en los autos", recuerda María Elena.

"El nene de seis años, hijo del otro matrimonio, dijo en Cámara Gesell al día siguiente que un hombre se la había llevado. Había un chileno en situación de la calle que decía lo mismo. Cuando a los 18 años el chico hizo un retrato hablado era muy parecido a ese hombre, pero no se lo encontró más", relata la mamá.

María Elena estaba embarazada cuando Sofía desapareció.

"Como el nene después de su primer relato agregaba datos, para los psicólogos no fue creíble. Tiraron abajo su testimonio. Cuando fue a declarar a 18 años dijo lo mismo", señala.

"Hace 18 años que está desaparecida"





María Elena recorrió distintas partes del país para buscar a su hija. Llevó imágenes actualizadas de Sofía, habló en escuelas y tomó contacto con policías de distintas localidades cada vez que apareció una nueva pista.

"Me siguen mandando videos. Hace tres meses fui al juzgado a preguntar qué se puede hacer, qué medidas tomar para seguir buscando a Sofi. Está todo parado", cuenta.

María Elena junto a su hija.

La mamá de Sofía reclamó nuevas medidas para continuar con la investigación. "La causa está parada siempre. Si la familia se olvida, ellos también. Tiene que haber alguna manera de seguir buscándola", sostiene.

"En esa época no se hablaba de trata. Por otra parte, ella era muy chiquita cuando se la llevaron. Eso quedó descartado", señala.

Durante estos 18 años también recibió información de todo tipo. Algunas pistas permitieron realizar búsquedas, mientras que otras terminaron descartadas. Cada mensaje volvió a poner en marcha la búsqueda. "Cualquier dato que llega a las redes o donde sea, nosotros lo verificamos", explica.

"También recibo mensajes horribles que dicen que vendí a mi hija, pero ya estoy curtida. Lo único importante es encontrarla", asegura.

La esperanza de que Sofía esté viva





"Tengo esperanza de que mi hija esté viva en algún lugar. Creo que alguien la agarró y se la llevó. Nunca se encontró nada que indique que pasó lo peor", dice María Elena.

Una de las posibilidades que imaginó durante todos estos años fue que Sofía hubiera crecido en otra familia sin conocer su verdadera identidad. "Tal vez Sofi tiene otro nombre y no sabe que es ella", plantea.

La mujer también recordó los casos de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar que conocieron su verdadera identidad muchos años después. "Mi esperanza es que alguien la haya cuidado y que ella en algún momento dude de su identidad", sostiene.

"Sofi cumple 22 años en diciembre. Tal vez cuando sea más grande, cuando necesite papeles. Ojalá en algún momento se dé cuenta y empiece a buscar su identidad", dice.

"Cuando Sofi desapareció las adaptaciones no eran tan flexibles, había que cumplir muchos requisitos. Creo que está con una familia, que no le contaron la verdad. Espero que esté con gente buena", sostiene.

"Hay lugares alejados acá y en Chile, hay muchas islitas, lugares sin internet", señala.

Fabián Herrera y María Elena Delgado siguen buscando a su hija.

La mamá también consideró que las nuevas tecnologías podrían colaborar con la búsqueda. "Creo que la inteligencia artificial puede ayudar a encontrarla también", afirma.

"Yo hice la imagen actualizada en Estados Unidos y pedí que la incorporen al expediente", cuenta.

Alerta Sofía y los reclamos de la familia





La desaparición de Sofía también quedó vinculada con la creación de Alerta Sofía. María Elena recuerda que cuando su hija desapareció no existía en el país un protocolo de búsqueda para menores.

"Yo insistí que era necesario", afirma y recuerda que comenzó a reunirse con jueces. La herramienta tomó como referencia la Alerta Amber de Estados Unidos. "Se trajo una copia y se adaptó a nuestro país", explica María Elena.

El nombre del sistema quedó relacionado con Sofía porque su desaparición fue considerada emblemática dentro de las búsquedas de menores. Ya se usó en al menos 10 casos.

Para su mamá, la herramienta debía utilizarse con rapidez. "Es fundamental usarla como corresponde. Acá a veces la activan a los tres días, cuando lo autoriza la Justicia, y ya se perdió mucho tiempo", sostiene.

"Cuando Sofi desapareció no había nada. Se encontraron a otros chicos buscándola, también aparecieron adopciones ilegales, pero ninguna era mi hija", cuenta.

La familia también insistió con la necesidad de que los documentos de los chicos tuvieran su fotografía. En esa época recién se colocaba la foto cuando cumplían 8 años. "La pueden haber sacado con el documento de otra nena. Yo todavía tengo la libreta verde en mi casa", dice.

Una familia que nunca dejó de esperarla





"Es muy difícil, muy doloroso que algo así te pase de un segundo a otro. Es una herida que no cierra nunca", expresa la mamá.

La mujer también recordó que cuando la nena desapareció: "Nos investigaron. Fuimos más investigados de lo que la buscaron a ella".

"No teníamos amantes, deudas, nada. Fuimos a un lugar seguro, tranquilo, a pasar el día de sol", sostiene.

Sofía era muy apegada a su mamá. María Elena la describió como una nena "muy viva, muy cariñosa" y recordó que hablaba con claridad para su edad, bailaba y tenía una preferencia marcada por usar polleras.

Sofía con su papá.

"Era nuestro centro de vida", dice. En aquel momento, María Elena estaba embarazada de cinco meses y Sofía todavía no estaba escolarizada. Pasaba todo el tiempo junto a su familia.

"Mi otra hija se creció con la búsqueda de su hermana, a la que nunca vio, pero que está presente", cuenta la mamá y agrega:"Sus cosas están en la casa. Está en nuestra familia".

La familia también pidió que aumentaran la recompensa para quien pudiera aportar información que permitiera encontrarla. Actualmente, es de 5 millones de pesos.

"Mi hija falta. La vida sigue, pero nunca dejamos de buscarla", asegura. Su marido Fabián Herrera está preparando carteles con la imagen actualizada y teléfonos para recibir información. "Nos cuentan historias, pero llegamos a Sofi", sostiene María Elena.

A 18 años de aquel domingo, la familia continúa esperando una respuesta. "Tengo esperanza de que mi hija aparezca, de volver a abrazarla y reconstruir el tiempo perdido", dice la mamá.

"Muchas veces pensé que tal vez ella no quiera volver cuando la encontremos. Yo solo quiero saber si está bien, que después se tome su tiempo. Solo quiero saber que está viva y bien, eso me va a devolver el alma al cuerpo", concluye la mamá.

Quienes tengan información comunicarse al teléfono 0800 222 7634.