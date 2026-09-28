A 22 años de la masacre de Carmen de Patagones: el recuerdo de Sandra, Evangelina y Federico

Este lunes 28 de septiembre se cumplen 22 años de la masacre de Carmen de Patagones, la primera masacre escolar de América Latina. Aquella mañana de 2004, a las 7.35, un alumno de 15 años abrió fuego contra sus compañeros dentro del aula de primer año B de la Escuela de Enseñanza Media N° 202 "Islas Malvinas", en el sur bonaerense.

El ataque terminó con la vida de Sandra Núñez y Evangelina Miranda, ambas de 16 años, y de Federico Ponce, de 15. Otros cinco compañeros resultaron heridos: Nicolás Leonardi, Natalia Salomón, Cinthia Casasola, Pablo Saldías y Rodrigo Torres, que se fueron recuperando en los meses siguientes.

La escuela testigo de la masacre.

Como cada año, la comunidad se reúne para recordarlos. Hoy, desde las 17, se realizará en el Parque Piedra Buena la jornada "Por la Vida y la Memoria", junto al espacio de memoria que homenajea a las tres víctimas. Habrá música, bailes, grabado en vivo y otras expresiones artísticas. Los homenajes los impulsa desde hace años Marisa Santa Cruz, la mamá de Federico, que en cada aniversario reclama que se haga justicia.

El autor de los disparos fue declarado inimputable y desde entonces permanece bajo tutela judicial, en tratamiento psiquiátrico. En el plano civil, la causa avanzó este año: en junio, la Corte Suprema dejó firme la condena contra el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires y ordenó indemnizar a las familias de las víctimas. La Justicia entendió que hubo fallas de control tanto en la escuela como en la Prefectura Naval, de donde salió el arma.

La nota que encontraron en la masa del alumno que realizó la masacre.

El fallo se dictó en la demanda de la mamá de Sandra Núñez. El año pasado, el máximo tribunal había resuelto en el mismo sentido en la causa de la familia Ponce, y el expediente de la familia de Evangelina Miranda tuvo sentencia de primera instancia en octubre de 2024.

En la escuela, el aula de aquel primer año B dejó de funcionar como tal. Hoy es una sala de reuniones de los docentes y conserva placas y fotos que recuerdan lo que pasó.