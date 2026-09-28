Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 28 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
TRAGEDIA ESCOLAR

A 22 años de la masacre de Carmen de Patagones: el recuerdo de Sandra, Evangelina y Federico

Se cumple un nuevo aniversario de la primera masacre escolar de América Latina. Hoy habrá un homenaje en el Parque Piedra Buena y, en junio, la Corte Suprema confirmó la responsabilidad del Estado.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Este lunes 28 de septiembre se cumplen 22 años de la masacre de Carmen de Patagones, la primera masacre escolar de América Latina. Aquella mañana de 2004, a las 7.35, un alumno de 15 años abrió fuego contra sus compañeros dentro del aula de primer año B de la Escuela de Enseñanza Media N° 202 "Islas Malvinas", en el sur bonaerense.

El ataque terminó con la vida de Sandra Núñez y Evangelina Miranda, ambas de 16 años, y de Federico Ponce, de 15. Otros cinco compañeros resultaron heridos: Nicolás Leonardi, Natalia Salomón, Cinthia Casasola, Pablo Saldías y Rodrigo Torres, que se fueron recuperando en los meses siguientes.

La escuela testigo de la masacre.
La escuela testigo de la masacre.

Como cada año, la comunidad se reúne para recordarlos. Hoy, desde las 17, se realizará en el Parque Piedra Buena la jornada "Por la Vida y la Memoria", junto al espacio de memoria que homenajea a las tres víctimas. Habrá música, bailes, grabado en vivo y otras expresiones artísticas. Los homenajes los impulsa desde hace años Marisa Santa Cruz, la mamá de Federico, que en cada aniversario reclama que se haga justicia.

El autor de los disparos fue declarado inimputable y desde entonces permanece bajo tutela judicial, en tratamiento psiquiátrico. En el plano civil, la causa avanzó este año: en junio, la Corte Suprema dejó firme la condena contra el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires y ordenó indemnizar a las familias de las víctimas. La Justicia entendió que hubo fallas de control tanto en la escuela como en la Prefectura Naval, de donde salió el arma.

La nota que encontraron en la masa del alumno que realizó la masacre.
La nota que encontraron en la masa del alumno que realizó la masacre.

El fallo se dictó en la demanda de la mamá de Sandra Núñez. El año pasado, el máximo tribunal había resuelto en el mismo sentido en la causa de la familia Ponce, y el expediente de la familia de Evangelina Miranda tuvo sentencia de primera instancia en octubre de 2024.

En la escuela, el aula de aquel primer año B dejó de funcionar como tal. Hoy es una sala de reuniones de los docentes y conserva placas y fotos que recuerdan lo que pasó.

Esta nota habla de:
    1
    Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio
    MIRÁ

    Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio

    2
    El Gobierno cambia el feriado del 12 de octubre: ¿Cuál es la modificación clave?
    DETALLES

    El Gobierno cambia el feriado del 12 de octubre: ¿Cuál es la modificación clave?

    3
    El Gobierno confirmó el pago del bono de $70 mil para jubilados y pensionados en octubre
    ANSES

    El Gobierno confirmó el pago del bono de $70 mil para jubilados y pensionados en octubre

    4
    Estos 5 signos se harán ricos con la Luna llena de la Cosecha en Aries
    FORTUNA

    Estos 5 signos se harán ricos con la Luna llena de la Cosecha en Aries

    5
    AUH de ANSES en octubre: confirman calendario de pagos, aumento y extras
    NUEVOS MONTOS

    AUH de ANSES en octubre: confirman calendario de pagos, aumento y extras