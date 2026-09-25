A 45 días de la desaparición de Maira Cabrera realizan nuevos allanamientos y rastrillajes

Cinco allanamientos y nuevos rastrillajes se realizaron este jueves en distintos puntos del departamento Capayán para intentar encontrar pistas sobre el paradero de Maira Romina Cabrera, la joven de 27 años que desapareció en Catamarca.

Los procedimientos se concentraron en Telaritos y también alcanzaron domicilios de Valle Viejo vinculados con familiares directos de Eduardo del Jesús Cejas, expareja de Cabrera.

La investigación intenta reconstruir qué ocurrió con la joven después de que salió de Casa de Piedra. De acuerdo con los primeros datos incorporados al expediente, habría tomado la Ruta Nacional 60 con destino a Telaritos a bordo de un camión.

Recién el 14 de agosto un familiar presentó la denuncia por su paradero. Desde entonces, la causa sumó rastrillajes con perros, vuelos de drones, allanamientos, inspecciones en viviendas y análisis de dispositivos electrónicos.

Entre los efectivos que participaron de los últimos operativos estuvieron integrantes de Homicidios, grupos especiales de la Policía, el Grupo GER y personal del Laboratorio Satélite. También intervinieron canes, drones y una profesional en bioquímica.

Un celular quedó bajo análisis

Uno de los elementos secuestrados durante la última jornada fue un teléfono celular hallado en la vivienda del padre de Cejas, en Valle Viejo. El aparato quedó a disposición del Laboratorio Satélite para determinar si contiene comunicaciones, ubicaciones, archivos u otros registros de interés para la causa.

Las autoridades no comunicaron si durante los procedimientos fueron encontrados fluidos, muestras biológicas u otros elementos relevantes.

Dentro del expediente, Cejas aparece como una de las últimas personas que habría tenido contacto con la joven, aunque no existe una imputación en su contra por la desaparición. La madre de Maira manifestó que sospecha de la expareja de su hija.

Durante los primeros días de la investigación, Cejas había sido arrestado y trasladado a una dependencia policial, pero escapó del lugar. Horas más tarde se presentó en otra comisaría acompañado por su abogado y, después de declarar, fue liberado por decisión de la fiscalía al considerar que no había elementos suficientes para mantenerlo detenido.

Más tarde, el hombre quedó detenido por dos causas ajenas a la investigación por el paradero de Cabrera. La Justicia confirmó una detención de ocho días por hechos de resistencia a la autoridad y lesiones. Una de las situaciones atribuidas ocurrió el 15 de agosto, cuando estaba bajo custodia en el destacamento de Telaritos.

Con 45 días transcurridos desde la desaparición, la fiscal de Recreo, Jorgelina Sobh, continúa con las distintas líneas de investigación junto con el fiscal coadyuvante Luis Córdoba Andreatta.