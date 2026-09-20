A un año del triple crimen de Florencio Varela: cómo está la causa y quiénes son los detenidos

La última vez que las familias supieron de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fue el viernes 19 de septiembre de 2025. Las tres jóvenes habían dicho que irían a una fiesta por la que les pagarían 300 dólares a cada una. Una camioneta blanca las pasó a buscar por la rotonda de La Tablada. Durante la madrugada del 20 intentaron comunicarse con ellas. Al no lograrlo, hicieron la denuncia.

El miércoles 24 de septiembre, los cuerpos fueron encontrados semienterrados en el patio de una casa de Florencio Varela. Las autopsias confirmaron que las tres fueron torturadas, golpeadas y asesinadas.

Mural en homenaje a la chicas

A un año del triple crimen, la investigación judicial continúa y sumó nuevos imputados. Entre las últimas novedades aparece David Alberto Godoy, alias "Tomate" un hombre de 44 años que ya estaba detenido por otra causa. La DDI de La Matanza logró identificarlo mientras permanecía alojado en una alcaidía de la Policía de la Ciudad por un robo a mano armada.

Godoy había sido detenido en marzo de este año después de asaltar un supermercado a punta de pistola. Ahora fue imputado por narcotráfico, femicidio agravado, privación ilegítima de la libertad.

Las pericias sobre distintos teléfonos celulares fueron claves para ubicarlo dentro de la investigación del triple crimen. Esos análisis permitieron posicionarlo a bordo de la camioneta blanca utilizada para trasladar a las tres jóvenes, según determinaron los investigadores. También sospechan que estuvo cuando fueron asesinadas.

David Godoy el último detenido.

La mamá de Morena, Sabrina, dijo a Crónica: "No sé qué pensar porque es una persona que supuestamente es el que manejaba la camioneta y se suponía que era otro. ¿Por qué esperaron un año para buscarlo? Ahora se dieron cuenta de que falta".

"La causa está en secreto de sumario. Estamos a la expectativa a ver qué nos dicen. Por ahora solo sabemos lo que dicen los medios", sostuvo Antonio del Castillo, abuelo de Morena y Brenda.

El pase al fuero federal y la pista narco

El juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, quedó a cargo de la investigación cuando el expediente pasó al fuero federal después de que los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza cerraran su intervención para avanzar sobre la pista de una organización narco internacional.

La investigación apunta a determinar si detrás de los asesinatos existió una organización narcocriminal transnacional e interjurisdiccional. Esa hipótesis había sido planteada por el juez de Garantías Fernando Pinos Guevara al avalar el pase del expediente al fuero federal.

Según esa resolución, la Justicia ordinaria podía intervenir sobre el narcomenudeo, pero el objeto de la investigación pasó a ser una estructura de mayor alcance. El objetivo es establecer quiénes integraban esa organización y qué responsabilidad tuvo cada uno.

Entre los detenidos está Tony Janzen Valverde, alias "Pequeño J", señalado como uno de los principales acusados. Fue capturado en Perú dos semanas después del triple femicidio. Fue extraditado y quedó alojado en el penal de Marcos Paz bajo un régimen de alto riesgo.

Quiénes siguen detenidos y cuáles son los prófugos

Godoy se suma a los nuevos detenidos por el caso, con Ramiro Mansur, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera y Eugenia Quispe Gallardo, capturados a comienzos de este mes.

Olivera, de 70 años, está acusada de haber actuado como prestanombres de la banda y es la madre de Godoy. Chieto, de 36 años y conocida como "Mamá Coca", es señalada como pareja de Bernabé Mallón, alias "El Tío", procesado como supuesto encargado de logística.

Gallardo, en tanto, está sospechada de haber actuado como mula de droga vinculada a "Pequeño J".

Todavía permanecen prófugos tres ciudadanos peruanos: Álex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez. Este último es tío de "Pequeño J" y aparece mencionado entre los buscados por la Justicia

Los que llevan más tiempo detenidos

Matías Agustín Ozorio: Identificado como la mano derecha de "Pequeño J". Cayó junto a él en un operativo internacional en Lima.

Magalí Celeste González Guerrero y Miguel Villanueva Silva: Dueños de la propiedad de la calle Chañar al 700 en Florencio Varela donde ocurrió la masacre.

Daniela Ibarra y Maximiliano Parra: Sorprendidos por los investigadores mientras lavaban manchas de sangre dentro de la vivienda

Ariel Giménez: Contratado presuntamente por la banda para cavar el pozo en el patio trasero donde fueron enterradas y ocultadas las tres jóvenes.

Lázaro Víctor Sotacuro: Sospechoso de conducir el auto blanco que sirvió de vehículo de apoyo durante el secuestro. Fue detenido en un hostel en Villazón, Bolivia, tras cruzar la frontera de forma ilegal. Florencia Ibáñez: Vinculada al auto de apoyo logístico el día de los crímenes.

Además, el expediente busca determinar también el rol del denominado "Abuelo", señalado como presunto jefe de una organización dedicada al narcotráfico en el Bajo Flores.