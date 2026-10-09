Abusaron de una jubilada de 85 años: hay un detenido

Una jubilada, de 85 años, fue abusada sexualmente dentro de su vivienda, en un aberrante suceso registrado en el oeste de la Provincia de Buenos Aires. Por el caso, hay un sospechoso detenido.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 26 años, resultó apresado por los servidores públicos de la comisaría primera del distrito, quienes lo interceptaron en el cruce de Carlos Pellegrini y Nueve de Julio.

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Según indicaron los informantes, al sujeto lo identificaron como saldo de la realización de varias tareas encubiertas en el vecindario y por las imágenes que habían sido captadas por las cámaras de vigilancia que hay en esa zona.

En base a los diversos datos incorporados al expediente, los integrantes de la seccional habían efectuado un allanamiento, sin éxito, en el domicilio habitado por el joven, situado en la calle Las Violetas al 200, entre Las Orquídeas y Los Helechos, en el Barrio La Loma.

Así fue la violenta agresión

El hecho investigado se produjo el 5 de septiembre, cuando el acusado ingresó al inmueble en el que reside esa mujer, oportunidad en la que ultrajó a la octogenaria, sin provocarle heridas.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual agravado", Alejandra Silvana Rodríguez, fiscal de la Unidad Funcional N° 9 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos los datos filiatorios de las personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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