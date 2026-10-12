Aberrante: desnudaba a sus compañeras de escuela con IA y vendía las fotos por WhatsApp y OnlyFans

Un alumno de un colegio privado en la localidad de Ingenio San Pablo, en el departamento de Lules, Tucumán, está acusado de haber editado fotos con IA para mostrar desnudas a sus compañeras, imágenes que vendía a través de WhatsApp y la plataforma OnlyFans.

El aberrante caso salió a la luz cuando un compañero encontró las imágenes en el teléfono celular del alumno denunciado. A partir del hallazgo, descubrieron que el material no solo se vendía a alumnos del colegio sino también a personas ajenas al ámbito escolar.

"Al principio sólo las vendía entre compañeros, pero luego se creó una página de OnlyFans y comenzó a venderlas a gente que ya no era del colegio. Empezó a sacar plata de esto y por eso empezó a hacer más y más fotos", contó un estudiante al sitio Tendencia de Noticias.

La preocupación de alumnos y padres también se vincula con otro episodio escandaloso en el cual estaría implicado el mismo joven. Según denunció una alumna, el acusado había filmado a escondidas a su prima mientras se bañaba: "Ahora ella está tan mal que la están medicando por los ataques de pánico y ansiedad que tiene".

El material editado con IA era compartido entre alumnos del colegio (Imagen Ilustrativa/Magnific).

Hubo protestas por falta de respuestas

Los alumnos protestaron frente al colegio secundario San Pablo Apóstol y exigieron medidas disciplinarias contra el joven acusado.

Según los estudiantes, las autoridades explicaron que no podían expulsarlo. En cambio, propusieron que continuara con las clases de manera remota.

Para los alumnos, esa alternativa no resuelve el problema y deja a las víctimas en una situación desigual. "Él va a seguir con su vida, pero ellas van a cargar con esto toda su vida, con haber sido expuestas de esta manera", lamentó una compañera.

Carlos Fernández, representante legal de la institución, sostuvo que las autoridades educativas y eclesiásticas ya habían sido notificadas y que se estaba trabajando con los organismos de asistencia escolar "para asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se vean afectados".

Los alumnos protestaron frente al colegio San Pablo Apóstol, en Tucumán (gentileza Tendencia de Noticias).

Otro caso similar ocurrió en Santiago del Estero



La madre de una alumna presentó una denuncia penal en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, después de que se difundieran imágenes manipuladas de su hija desnuda en grupos de WhatsApp de estudiantes.

El episodio involucra a la comunidad educativa del Colegio Santiago Apóstol, en La Banda. Según la denuncia, el material fue difundido en distintos grupos de WhatsApp, lo que expuso a la adolescente a una situación de hostigamiento.

De acuerdo con la presentación judicial, el estudiante habría utilizado fotografías de su compañera para colocar su rostro sobre cuerpos desnudos mediante ediciones digitales, con el objetivo era humillarla y exponerla públicamente.

La Fiscalía ordenó secuestrar los soportes digitales que contienen las imágenes y toda evidencia vinculada con los chats en los cuales habría circulado el material para evaluar los pasos procesales correspondientes respecto del menor denunciado.