Aberrante: discutió con su pareja embarazada, le dio una patada en la panza y le hizo perder el bebé

Un hombre acusado de haber pateado en la panza a su pareja embarazada durante una discusión, tras lo cual la mujer perdió el bebé, fue detenido e imputado por la agresión en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe.

La Justicia ordenó que Leonardo N., de 33 años, permanezca detenido durante 90 días mientras avanza una investigación por dos episodios de violencia contra su pareja, uno de los cuales ocurrió cuando la mujer estaba embarazada.

Las dos agresiones ocurrieron en septiembre. La primera ocurrió cuando el sujeto arrojó un termo que impactó en la cabeza de la mujer. La segunda, en momentos en que la pareja discutía y el hombre la golpeó y le pateó la panza.

El acusado por la agresión fue detenido e imputado por lesiones.

Este último hecho ocurrió en la terminal de ómnibus de Rosario, según la acusación fiscal. Tras la golpiza, la mujer comenzó a sentir fuertes dolores en el abdomen y advirtió que estaba perdiendo líquido amniótico.

La víctima recibió asistencia del personal médico de emergencia y fue trasladada al Hospital Centenario. Luego, quedó internada en el Hospital Italiano, donde los profesionales determinaron que el embarazo no era viable, por lo cual debió someterse a una evacuación uterina.

Los dos episodios fueron presentados ante la Justicia como episodios independientes. La fiscal Florencia Vergili imputó al hombre por dos hechos de lesiones dolosas leves, agravadas por el vínculo y por haber ocurrido en un contexto de violencia de género, en concurso real.

La mujer recibió una primera atención médica en el Hospital Centenario de Rosario.

La relación entre el acusado y la denunciante llevaba nueve meses, un dato que fue mencionado durante la audiencia y que la Fiscalía consideró relevante para la calificación legal de las agresiones.

La situación procesal de Leonardo N. quedó definida durante la audiencia realizada el 2 de octubre. Tras escuchar a las partes, el juez Aldo Bilbao Benítez tuvo por formalizada la acusación y dispuso que el imputado continuara privado de su libertad con prisión preventiva efectiva durante 90 días.

Durante ese plazo, la Fiscalía deberá profundizar la investigación de los dos episodios denunciados e incorporar las pruebas vinculadas con el caso, entre ellas las constancias médicas y demás elementos relacionados con las denuncias.