Aberrante: abusaba de su hija menor de edad, la filmaba mientras se bañaba y la amenazaba para que no lo delatara

Una nena fue abusada sexualmente durante 6 años por su padre, quien incluso la filmaba mientras se bañaba. El aberrante suceso se registró en el noroeste del conurbano bonaerense y se asegura que el sospechoso amenazaba a la chica para no ser delatado.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 55 años, resultó apresado al ser sorprendido cuando se hallaba en la vereda de una finca situada en calle Tomas Godoy Cruz al 1600, casi en el cruce con Mahatma Ghandi.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona, en base a las directivas impartidas por el doctor Federico Andrés Affatati, fiscal de la Unidad Funcional 14 -temática de Delitos Sexuales-, perteneciente a los tribunales locales.

Trascendió que la denuncia había sido radicada el 17 de marzo de 2025 por una mujer, de 32 años, tía de la chica.

Lo que señala el expediente





Consta en el expediente que los ultrajes en perjuicio de la víctima empezaron cuando era una niña de 11 años.

A su vez, los uniformados alcanzaron a certificar que el sujeto agredía sexualmente a su hija y que además la filmaba mientras se bañaba, mediante la utilización de un aparato de telefonía celular, pero que también la tenía amenazada tras aprovechar la muerte de su madre.

En la actualidad, la adolescente que soportó los ataques tiene 17 años.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual", el magistrado Mauro Gastón Capasso, titular del Juzgado de Garantías N° 1 de la jurisdicción.

Por F.V.

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