Abogado de Pity Álvarez en Crónica: "Hay un problema enorme con la Ley de Salud mental"

El proceso judicial contra Cristián "Pity" Álvarez fue suspendido temporalmente luego de que el músico sufriera un cuadro de crisis hipertensiva y un episodio de alteración nerviosa dentro del establecimiento donde permanece internado.

La decisión fue adoptada de manera conjunta entre la justicia y la defensa con el fin de priorizar la evaluación sobre su estado de salud general.

Peritajes médicos para determinar si puede afrontar el proceso

Ante la complejidad del cuadro clínico y los recientes acontecimientos dentro del centro de salud, las partes involucradas acordaron someter al artista a una serie de exámenes exhaustivos a cargo del Cuerpo Médico Forense.

Los estudios buscan determinar de forma definitiva si el paciente cuenta con la capacidad cognitiva y física necesaria para atravesar las instancias judiciales pendientes.

En sus declaraciones públicas durante la transmisión en vivo, el abogado Sebastián Queijeiro dio detalles sobre lo resuelto en el ámbito judicial:

"Hoy tuvimos una audiencia dónde todos estuvimos de acuerdo, la querella, los jueces y quien les habla en que se suspenda esta audiciencia y se hagan los estudios correspondientes por el cuerpo médico forense para ver de una vez por todos si él esta en condiciones de afrontar un juicio o no", comenó al inicio de la entrevista el letrado.

Luego, ante la consulta de si irá preso a una cárcel, quedará internado en un neuropsiquiatríco cumpliendo condena o en libertad explicó: "Hay un problema enorme con la Ley de Salud mental donde vas a ver un montón de personas conocidas y no conocidas... yo siempre cuento cuando voy a la fiscalía hay un montón de madres desesperadas pidiendo detención o internación de sus hijos porque no pueden controlar. Y tenes casos de gente conocida como el caso de Maradona, la mamá de Chano que está desesperada trabajando en una ley de proyecto de reforma, la Tota Daniel Santillán, cliente mio que hace unos años se prendió fuego por un estado ausente... qué es lo qué puede pasar? Lo que no depende de la Justicia, sino de la parte médica, los seguimientos, los controles que tiene que seguir con un paciente de salud mental".



Ante la repregunta manifestó: "No es anular el juicio, es suspender hasta que haya un médico que diga si está en condiciones de que entiende. Si vos me preguntas puntualmente si los médicos dicen que no puede comprender lo que pase en un debate, bueno... es jurisdicción de la ley de salud mental, de los médicos y del seguimiento que hay que hacer. Si hay que internarlo o no".

Un cuadro clínico complejo y bajo análisis continuo

El estado del músico generó alerta luego de que se conociera que intentó abandonar la clínica durante una crisis nerviosa, lo que obligó a extremar los cuidados médicos y los protocolos de contención. El equipo de profesionales mantiene bajo revisión constante la presión arterial y la estabilidad emocional del paciente para definir los pasos a seguir.

Mientras se aguardan los resultados oficiales de la pericia psiquiátrica y física, el tribunal resolvió mantener en pausa el trámite del debate oral. La continuidad del expediente en la Justicia quedará estrictamente supeditada al dictamen definitivo de las autoridades sanitarias forenses sobre la condición actual del imputado en la República Argentina.