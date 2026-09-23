Acribilló a tiros a su hermano y estuvo prófugo tres años: la Policía le puso una "trampa" en Facebook y cayó

Un hombre de 38 años fue detenido en José C. Paz por el intento de homicidio de su hermano a quien, según la acusación, le disparó cinco veces en 2023 luego de una discusión entre ambos.

El acusado fue identificado como Juan Abraham Flores, alias "El Gordillo", y según las autoridades policiales se mantuvo prófugo de la Justicia durante tres años hasta que lo aprehendieron por una transacción en redes sociales.

La búsqueda de Flores había comenzado el pasado 26 de marzo de 2023 tras una discusión que tuvieron con su hermano Ángel Gabriel. La pelea habría comenzado por una vivienda y terminó con una reacción violenta del acusado, que golpeó, amenazó de muerte y le disparó cinco veces al familiar.

Según la investigación, ambos se encontraban en la casa de la víctima cuando discutieron. El acusado se retiró del lugar y a los pocos minutos regresó armado. En ese momento, le pegó tres disparos en el pecho y dos en los brazos.

Tras el ataque, el hombre tuvo que ser derivado de urgencia a una Unidad de Pronta Atención de la zona sur del conurbano bonaerense y, gracias a la rápida atención que recibió en ese lugar, logró sobrevivir.

Como fue la detención de Flores

Un grupo de investigadores descubrió que el prófugo contaba con un perfil falso en una reconocida red social que era utilizada para hablar con parte de su familia, amigos y realizar ventas mediante una plataforma.

Los agentes involucrados en esta tarea de investigación descubrieron que el acusado comercializaba herramientas y repuestos para automotores, por lo que realizaron una compra y pactaron un encuentro.

Al llegar al lugar acordado, descubrieron que se trataba del hombre que permanecía prófugo y procedieron a su detención. Tras este procedimiento, fue alojado en la Comisaría 3.ª y permanece a disposición de la Justicia.