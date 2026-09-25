Acuchillaron a joven en pelea callejera a la salida de boliche: hay un detenido

Un joven fue herido gravemente por un individuo, quien lo agredió a cuchilladas durante una pelea callejera que ocurrió en la vereda de un boliche. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y hay un sospechoso detenido.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Tomás Alejandro Monzón Imbelloni, de 22 años.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo días pasados cuando el muchacho intentó interceder en una disputa a escasos metros de un local bailable, situado en el cruce de avenida Bernardo de Irigoyen y Almirante Brown.

Trascendió que Monzón Imbelloni habría tratado de impedir que uno de sus amigos, de igual edad, resultara atacado a

disparos por un sujeto, oportunidad en la que un malviviente resolvió acuchillar al joven para luego darse a la fuga.

Monzón Imbelloni debió ser llevado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Vicente López y Planes, donde los médicos del centro asistencial certificaron que presentaba dos heridas de arma blanca (en el lateral derecho del estómago y en el hemitórax izquierdo).

Apresaron a un sospechoso

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría primera del distrito realizaron un allanamiento, en una finca ubicada en la manzana N° 42 en el Barrio Bicentenario, donde lograron apresar a un sospechoso, de 22 años, que aparece sindicado de haber sido autor de las heridas que padeció la víctima.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Lesiones y amenazas agravadas", Alejandra Silvana Rodríguez, fiscal de la Unidad Funcional N° 9 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy