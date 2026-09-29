"Tengo la conciencia tranquila": así fue la última declaración de Cosachov por la muerte de Maradona

La psiquiatra Agustina Cosachov declara por última vez antes del inicio de los alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona, que arrancarán este mes de octubre.

Después de la declaración del neurocirujano Luis Luque, fue el turno de Cosachov, quien afirmó: "Me parecía una locura que Luque y yo quedemos a cargo del seguimiento clínico de Maradona".

"A Maradona lo conocí en junio de 2020 en Bella Vista, donde vivía en ese momento. Llegué a través del doctor Luque, que teníamos una colega en común. Él buscaba a una psiquiatra especialista en adicciones", resaltó.

En ese marco, la imputada señaló que vio a Diego en dos períodos antes de su internación en la Clínica Ipensa. Y apuntó que "el plan era que el paciente no vuelva a su domicilio en las mismas condiciones de antes, es decir, que vuelva sin alcohol". "Así empezamos a planear la internación domiciliaria, era la mejor opción", remarcó.

Al referirse a las condiciones en las que se llevó adelante la externación, volvió a apuntar contra la coordinadora de la prepaga, Nancy Forlini.

"Ella me dijo desde un principio que el seguimiento clínico lo íbamos a hacer (Leopoldo) Luque y yo. Y a mí me parecía una locura porque desde el primer día pedí un clínico", deslizó.

Y siguió: "La doctora Nancy Forlini quedó a cargo de la internación domiciliaria. Si supuestamente los enfermeros tenían que reportarle a los médicos tratantes, ¿por qué nadie me escribía a mí ni a Luque? había un chat donde se hacían los reportes diarios y yo no estaba".