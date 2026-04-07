¡Ahora en Mendoza! Alumno de primaria fue a la escuela con un cuchillo de carnicero

Hay conmoción en una escuela de Mendoza por un alumno que llegó con un arma blanca. El hecho tuvo lugar en el interior de la Escuela primaria de gestión estatal "Libertador de los Andes", ubicada en la zona de la cuarta sección en Ciudad.

Desde horas tempranas los padres y madres de los alumnos se acercaron para pedir explicaciones a las autoridades de la institución. Allí se vivieron momentos de extrema tensión, producto de las acusaciones cruzadas entre los adultos y que hacían referencia a la conducta de los menores de edad.

Una de las madres, de nombre Celeste aseguró: "El cuchillo se encontró el miércoles pasado. La madres se asustaron. No se nos dio ninguna respuesta y nos dijeron que estábamos exagerando".

La mujer hizo uso de la palabra en nombre de otras madres, a lo que agregó: "Nos dijeron que se encontró al niño que llevó el cuchillo y se citó a sus padres. Nos dijeron que ya están interviniendo y les revisan las mochilas a los chicos. Hay padres que no quieren mandar a sus hijos a la escuela".

Esta mañana hubo una reunión en la puerta de las instalaciones y ante los medios, la mujer también señaló: "Ayer una alumna de quinto grado amenazó a otra nena con un gas pimienta".

Desde el gobierno escolar, las autoridades de la escuela señalaron que como el arma fue descartada en uno de los baños de varones, a partir de ahora los alumnos deberían ir acompañados al baño en los recreos, por lo que se les prohíbe hacerlo en horario de clases.

La indignación de las familias fue por el intento de minimizar la situación, a tal punto que muchos en lugar de enterarse a través de una comunicación oficial, lo hicieron a través de los grupos de whatsapp de las mamis.