"¿Sos nene o nena?": ahorcó a menor de 8 años que dice que es "varón trans"

Un hombre de 47 años fue detenido por atacar cobardemente a un nene de 8 años cuando cruzaba la calle: lo increpó, lo empujó y ahorcó porque el menor de edad se autopercibía como varón trans. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según trascendió, la víctima había cruzado la calle para mostrarle un juguete a una amiga cuando uno de sus vecinos le preguntó: "¿vos que sos, nene o nena?", luego de eso, lo empujó al piso y lo ahorcó por algunos segundos. El menor pudo escapar y solicitar ayuda a su padre.

El hombre fue detenido acusado de agredir a un nene de 8 años.

El cobarde ataque ocurrió el sábado por la tarde en la localidad de Plottier en la provincia de Neuquén y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona; luego de esto, la familia realizó la denuncia y el acusado fue detenido.

Desde la organización Nueva Crianza, que asesoraron a los familiares, denunciaron que se trató de un "un ahorcamiento, largo e intencional y por violencia de género ya que fue por la respuesta del nene".

Las medidas que se adoptaron tras el ataque

La familia del menor de edad realizó la denuncia policial correspondiente en contra de su vecino de 47 años, con quien no tenían relación, y permanecen bajo custodia mientras avanza la investigación.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado a la Comisaría Séptima y los integrantes de la familia recibieron protección policial y un botón antipánico como forma de prevención; además, el menor tuvo que ser trasladado al hospital de Plottier.

La Justicia busca determinar cómo fue la mecánica de la agresión para determinar la calificación legal del hecho y cuáles serán las próximas medidas que tomarán contra el agresor.



