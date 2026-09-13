Alertan sobre una nueva modalidad de estafa con cables USB perdidos en la calle: ¿Es posible que te roben datos y contraseñas?

Una nueva modalidad de estafa con cables USB perdidos en la calle genera preocupación. Es que hay quienes intentan aprovechar la situación, los levantan y prueban si todavía funciona pero publicaciones que comenzaron a circular en redes sociales advierten que estos objetos podrían permitir robar datos almacenados en celulares y computadoras.

Pese a que por fuera resulten prácticamente idénticos a cualquier cable USB, en su interior pueden tener componentes preparados para obtener información una vez conectados a un dispositivo.

Estos accesorios pueden registrar lo que escribe la víctima, obtener contraseñas y otros datos personales e incluso abrir la posibilidad de controlar un equipo de manera remota sin que su propietario lo advierta. Los USB modificados con hardware oculto están documentados desde 2008 e incluso pueden conseguirse en Internet bajo la denominación de "cables espía".

Cómo detectar un cable USB modificado para robar datos y contraseñas.

Los productos pueden tener microcontroladores ocultos capaces de registrar acciones y extraer información personal, mientras que otros incluyen antenas WiFi para transmitir los datos obtenidos desde el dispositivo al que fueron conectados. También hay modelos equipados con keyloggers, que permiten acceder a lo que escribe el usuario y que podrían dejar expuestas contraseñas, mensajes privados y otra información sensible.

Cómo detectarlos y recomendaciones

Detectar un cable USB con modificaciones internas es prácticamente imposible a simple vista ya que para comprobar cambios se requiere análisis avanzados mediante rayos X en dos y tres dimensiones, tecnologías que permiten visualizar antenas, microcontroladores y otros componentes.

No obstante, cualquier usuario puedo observar señales como logos mal impresos, marcas o grabados inconsistentes, conectores de dimensiones inusuales o cables que generan calor sin una explicación aparente. También existen adaptadores conocidos como bloqueadores de datos USB, que permiten suministrar energía para cargar un dispositivo pero impiden la transferencia de información y reducen así las posibilidades de extracción de datos a través de la conexión.

Sin embargo, la principal recomendación es evitar conectar a celulares, computadoras o cualquier otro equipo cables USB encontrados en la vía pública, recibidos de desconocidos o cuya procedencia no pueda establecerse.