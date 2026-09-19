Allanamientos en cárceles: dos presos planeaban el asesinato de una fiscal

Las autoridades de la Justicia allanaron cárceles en el norte y en el sur de la Provincia de Buenos Aires al comprobarse que dos presos planeaban asesinar a la fiscal Paula Hertrig, quien los investigaba por estar implicados en entraderas en viviendas situadas en el conurbano bonaerense y en la Capital Federal.

Voceros judiciales revelaron que los reclusos involucrados, de 47 y de 42 años, estaban alojados en la Unidad Penitenciaria N° 21, ubicada en el kilómetro 5,500 de la ruta provincial 6, y en la Unidad Penitenciaria N° 31, existente en el kilómetro 15,300 de la ruta provincial 53, respectivamente.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por el fiscal Patricio Ferrari.

Trascendió que los uniformados consiguieron incautar dos celulares al requisar la celda N° 5 del pabellón N° 4 de la Unidad Penitenciaria N° 21 y un tercer aparato de telefonía en la celda N° 25 del pabellón N° 5 (módulo B) de la Unidad Penitenciaria N° 31.

Al respecto, gracias a las pericias de los celulares secuestrados, los funcionarios certificaron el intercambio de mensajes entre los individuos, en los que ideaban un plan criminal tendiente a atentar contra la vida de la mujer.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que los sospechosos habían averiguado datos del vehículo de la víctima, de su domicilio, de su grupo familiar y de los números telefónicos tanto de ella y como de su pareja.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Amenazas agravadas y coacción", el magistrado Ricardo José Costa, titular del Juzgado de Garantías N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.

Organización delictiva para realizar entraderas

Ambos sujetos habían sido detenidos, tiempo atrás, por estar sospechados de liderar una organización de marginales, que hurtaba llaves de domicilios halladas en el interior de vehículos estacionados, para luego duplicarlas y utilizarlas en la comisión de entraderas.

Por F.V.

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