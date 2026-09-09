Allanan la casa y detienen a chofer de app que se quedó con el celular de un pasajero

Un conductor de la aplicación de transporte de pasajeros Uber fue demorado por personal policial luego de que en su domicilio se hallara el teléfono celular que un pasajero había denunciado como robado.

Efectivos de la Policía se presentaron en una vivienda de la calle Ecuador al 2200, en la ciudad de Bahía Blanca tras recibir el alerta de un joven que había viajado en el vehículo de Ramón Martínez, de 52 años.

El pasajero se dio cuenta que había dejado su teléfono celular en el vehículo al finalizar el trayecto e intentó recuperarlo a través de los canales de comunicación que ofrece la app de viajes y el contacto directo con el chofer.

El usuario que dejó su teléfono en el vehículo intentó comunicarse con el chofer y reclamó a través de la app.

Luego de que el chofer negara haber encontrado el aparato, el usuario realizó la denuncia en la Comisaría.

La activación del sistema geolocalización (GPS) que ofrece el dispositivo permitió el rastreo por señal satelital y arrojó la ubicación en tiempo real del teléfono dentro del inmueble de Martínez. La línea se encontraba activa.

Con estos datos, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 solicitó la orden de allanamiento ante el Juzgado de Garantías N° 2. Durante la inspección de la vivienda, los efectivos hallaron el teléfono celular denunciado como robado y procedieron al secuestro del dispositivo.

En tanto, las autoridades notificaron a Martínez de la apertura de una causa penal en su contra por apropiación indebida de bien ajeno.

Asimismo, los efectivos procedieron al traslado de Martínez a la Comisaría Tercera de Ingeniero White, donde se labraron las actuaciones correspondientes para su posterior declaración ante la fiscalía.