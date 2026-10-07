Allanaron a una mujer que revendía entradas para la despedida de Messi: tenía miles de dólares en una caja fuerte

Una mujer de 39 años quedó bajo investigación acusada de reventa de entradas para el partido Argentina-Benín, la despedida de Lionel Messi de la Selección.

Cuando la Policía llegó a su departamento de tres ambientes en la zona norte del conurbano bonaerense, la sospechosa se negó cuatro veces a abrir la puerta pese a que los agentes le informaron que tenían una orden de allanamiento. Los efectivos debieron forzar el ingreso por disposición judicial.

El procedimiento fue realizado el martes por la tarde en una causa a cargo de Maximiliano Vence, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8. La mujer, soltera y comerciante, estaba sola dentro de la vivienda cuando finalmente los policías lograron entrar.

Durante los primeros minutos, los agentes escucharon desde el interior que la sospechosa preguntaba quién estaba del otro lado. Tras identificarse como policías y comunicarle que contaban con una orden judicial, le exigieron en cuatro oportunidades que permitiera el acceso, pero la mujer mantuvo su negativa.

Una vez que ingresaron, la situación cambió. La mujer acató las indicaciones de los efectivos y permitió que le realizaran el cacheo preventivo antes de que comenzara la requisa de cada uno de los ambientes del departamento.

Una caja fuerte con dólares y pesos

El principal hallazgo apareció en la habitación. Allí los policías encontraron una caja fuerte negra que tenía un sistema de apertura mediante huella digital. Los efectivos lograron abrirla utilizando la huella de la propia sospechosa.

Parte de las anotaciones que se encontraron.

Dentro de la caja había fajos de billetes en dólares y pesos. El operativo terminó con el secuestro de 56.300 dólares y 9.850.000 pesos, además de otros elementos que quedaron incorporados a la investigación.

La requisa siguió en el living, donde los investigadores encontraron un libro sobre un estante que ocultaba nueve entradas para el partido Argentina-Benín. Siete correspondían al sector Belgrano Baja y las otras dos a la Platea Sívori Alta.

Junto con los tickets también fueron secuestradas una máquina contadora de billetes y una agenda negra con anotaciones manuscritas. En esas anotaciones aparecen referencias a distintas ubicaciones del estadio y cantidades que ahora serán analizadas por los investigadores.

Cómo comenzó la investigación por la reventa

El expediente se inició de oficio el 29 de septiembre, después de que empezaran a circular en redes sociales denuncias sobre entradas para el partido ofrecidas con sobreprecios de hasta el 800%. Las localidades oficiales habían sido comercializadas a través de Deportick y se agotaron en menos de dos horas.

Como parte del operativo, los policías también secuestraron una notebook y un teléfono celular. Los dispositivos y las anotaciones serán sometidos a análisis para establecer si están vinculados con la comercialización de las entradas.

Los precios oficiales iban desde 90.000 pesos para las populares hasta 480.000 pesos para algunas plateas. Con las localidades agotadas, la reventa comenzó. Llegaron a ofrecerse tickets por más de 6 millones de pesos.