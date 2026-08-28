Allanaron cárcel al descubrir que un preso por asesinato hacía estafas virtuales

Autoridades policiales allanaron una cárcel al descubrir que un preso por asesinato había efectuado estafas virtuales luego de hacerse pasar por empleado de una famosa concesionaria de vehículos. El procedimiento se realizó en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el operativo estuvo a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona en la que se perpetraron los delitos, oportunidad en la que se individualizó al sospechoso, de 52 años.

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Según agregaron los informantes, los pesquisas, con las directivas impartidas por el doctor Patricio Ferrari, llevaron adelante las mencionadas diligencias en el pabellón C3 de la Unidad Penitenciaria N° 23, situada en el cruce de calle Buenos Aires y la ruta provincial 53, donde consiguieron incautar un aparato de telefonía celular.

Trascendió que el presidiario, con el objetivo de desarrollar los ilícitos, fingía ser el trabajador en una importante concesionaria ubicada en la Ruta Panamericana.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Estafa", el Juzgado de Garantías N° 7 de los tribunales de la jurisdicción.

Consta en el expediente que la denuncia ante la Justicia había sido radicada días pasados por el apoderado de la empresa damnificada y que el sospechoso está alojado en ese establecimiento carcelario por "Homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

Por F.V.

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