Allanaron un criadero de perros por malos tratos: lo descubrieron por haber vendido un cachorro que estaba sordo

Un criadero de perros fue allanado por los pesquisas policiales y se demoró en forma preventiva a una mujer que lo atendía, tras comprobarse que los animales eran sometidos a malos tratos. El suceso se registró en la zona oeste del conurbano bonaerense y se descubrió porque un cliente de dicho predio denunció que había sido estafado al comprar un cachorro que, según aseguró, estaba sordo por completo.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el procedimiento se realizó el fin de semana en una finca situada en la calle San Luis, donde los servidores públicos correspondientes a la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) del distrito hallaron doce cachorros de raza boston terrier y otros dos bulldog francés.

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Según agregaron los informantes, los veterinarios revisaron a los animales, oportunidad en la que certificaron que los mismos permanecían en un estado de total hacinamiento.

Trascendió que, por tal motivo, las autoridades de la Justicia resolvieron incautar los cachorros (dos de los cuales eran hembras), que fueron de inmediato conducidos hasta la sede de la D.D.I., estimándose que serían ofrecidos en adopción en las próximas semanas.

Requisaron el lugar





A su vez, los investigadores requisaron el establecimiento, ocasión en la que secuestraron medicamentos e insumos que son utilizados habitualmente en la realización de partos y además documentación con diversas irregularidades porque carecían de los sellos veterinarios.

Mientras tanto, los uniformados también demoraron a la sospechosa, de 67 años, a raíz de los presuntos ilícitos de estafa y de maltrato animal.

Lo que señala el expediente



Consta en el expediente que las diligencias comenzaron el 3 de marzo cuando un hombre denunció, ante los funcionarios, que en ese criadero había adquirido un cachorro boston terrier por un valor de 2.000.000 de pesos, los cuales convino en pagar en dos partes.

En la narración, el damnificado sostuvo que, ya en su vivienda, logró advertir que el can estaba sordo.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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