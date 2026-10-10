Allanaron una dependencia policial y detuvieron a cuatro uniformados por presunta corrupción

Un subcomisario y otros tres oficiales, todos ellos integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fueron detenidos al estar sospechados de presunta corrupción.

Los implicados se desempeñaban en una delegación del área Ecológica y Sustancias Peligrosas de la mencionada institución, en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el jefe policial había sido trasladado el 6 de octubre por resolución de las autoridades del ministerio de Seguridad provincial.

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Según agregaron los informantes, los demás involucrados son un teniente primero, un teniente y una mujer con jerarquía de capitán, a quienes se los aprehendió el miércoles en sus fincas, incautándose en su poder las pistolas reglamentarias Bersa Thunder nueve milímetros.

Las diligencias investigativas

Trascendió que las diligencias investigativas estuvieron a cargo de los pesquisas de la Policía Federal Argentina (P.F.A.), quienes actuaron con las directivas impartidas por la Unidad Funcional N° 8 de los tribunales locales.

En tal sentido, en el expediente consta que siete uniformados de esta fuerza policial realizaron un allanamiento en la Delegación Ecológica y Sustancias Peligrosas, situada en las cercanías del cruce de Maldonado y Gazeta de Buenos Aires.

Lo incautado en las requisas

Como saldo de las requisas, fueron incautados un formulario judicial de agosto, los libros de guardia con fecha de habilitación 11 de marzo y 27 de julio, y planillas de presentismo confeccionadas el 17 de marzo, el 17 de abril, el 21 de mayo, el 25 de junio, el 28 de julio, y el 3 de septiembre.

Intervino en la causa penal el Juzgado de Garantías N° 2 de la jurisdicción.

Por F.V.

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