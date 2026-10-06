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INVESTIGACIÓN

Allanaron la casa del hombre que disparó contra unos carpinchos y le secuestraron el arma

El vecino recibió una denuncia penal y los allanamientos se realizaron en el barrio Los Alisos. Los investigadores peritarán un arma y un pantalón para determinar si son los que aparecen en el video.

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Allanan la casa de un vecino de Nordelta baleó a un grupo de carpinchos. La medida se adoptó después de que se viralizara un video en el que se lo puede ver al sujeto lanzar varios disparos contra estos animales.

 Esto provocó una denuncia por presunta violencia animal y el posterior allanamiento en el lote 90 del Barrio Los Alisos.

Durante el allanamiento se secuestró un arma calibre .50 que ahora deberá ser debitada para identificar si es la misma que aparece en las imágenes.

Además se secuestró un pantalón azul a cuadros, que coincidiría con el que llevaba puesto el vecino identificado como S. F.

La investigación podría avanzar sobre otras cuestiones vinculadas al uso o la tenencia de armas en una zona residencial.

El hecho ocurrió el pasado 17 de septiembre en el barrio Los Alisos, pero salió a la luz en los últimos días.




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