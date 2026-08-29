Allanaron las casas de los estudiantes que llevaron armas a escuelas de Tucumán: encontraron otra pistola y municiones

Después de los dos casos protagonizados esta semana por estudiantes que llevaron armas a escuelas en Tucumán, la Policía realizó allanamientos en las viviendas de ambas familias. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron pistolas, revólveres y municiones.

Uno de los episodios involucró a un adolescente de 14 años que, además de ingresar armado a la institución, disparó dentro del aula. Las causas quedaron bajo la investigación de la Unidad Fiscal Criminal I, a cargo de Mariano Fernández, con Ernesto Salas López como subrogante.

El primer caso se registró en la Escuela N° 110 de Los Gutiérrez, donde una alumna de 12 años llevó un revólver calibre .22. El otro ocurrió en la Escuela Secundaria Congreso de Tucumán, ubicada en la capital provincial.

El primer caso que encendió las alarmas





El primer episodio ocurrió el jueves 27 de agosto en la localidad de Los Gutiérrez. Una alumna de 12 años llegó a la escuela con un revólver calibre .22, seis cartuchos y dos vainas servidas que llevaba en el bolsillo de su buzo. La propia adolescente les contó a sus compañeros que tenía el arma.

Ante la situación, las autoridades del establecimiento retuvieron a la menor y dieron aviso a la Policía. La causa quedó caratulada por tenencia y portación de armas y explosivos.

Como parte de la investigación, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de la familia, ubicada en Los Alderetes. Ahí, los efectivos encontraron cinco cartuchos calibre 9 milímetros marca CBC y otros 15 calibre 12 marca Orbea.

Los elementos fueron secuestrados y quedaron incorporados a la causa. Ahora, los investigadores buscan determinar de dónde salió el revólver que llevó la estudiante a la escuela y quiénes tenían acceso al arma.

Qué pasó con el adolescente de 14 años que disparó dentro del aula





El segundo episodio tuvo lugar en la Escuela Secundaria Congreso de Tucumán, donde un alumno de 14 años ingresó con un arma. Mientras la manipulaba dentro del aula, se produjo un disparo que, por fortuna, no alcanzó a ningún estudiante ni docente.

La secuencia previa quedó registrada en un video que luego comenzó a circular entre los alumnos. En las imágenes se puede ver al adolescente manipulando el revólver y colocando municiones en el tambor, antes de que se escuchara el disparo.

El docente que estaba dando la clase de Historia pensó en un primer momento que el ruido había sido provocado por un petardo. Tras el episodio, el vicedirector del establecimiento confirmó que no hubo personas heridas y remarcó que la escuela deberá acompañar a los estudiantes y al profesor por el impacto emocional que pudo haber generado la situación.

En el procedimiento realizado en el colegio, la Policía secuestró un revólver Taurus calibre .38, un proyectil y una vaina servida. Luego, la Fiscalía dispuso un allanamiento en una vivienda de San Miguel de Tucumán como parte de la investigación.

La Policía secuestró otra arma en la casa de un familiar del estudiante





Durante el allanamiento, los investigadores encontraron una caja vacía con la inscripción Taurus, correspondiente al revólver que había sido secuestrado en la escuela.

Además, la madre del adolescente señaló que otra arma perteneciente a la familia estaba guardada en la vivienda de un familiar. A partir de ese dato, los agentes se dirigieron hasta el domicilio, ubicado en la capital tucumana.

En ese lugar, el propietario entregó voluntariamente una pistola Bersa Thunder 9 Ultra Compact Pro calibre 9 milímetros, junto con su cargador vacío y la caja original del arma.

A partir de estos elementos, la Fiscalía intenta determinar cómo llegaron las armas a manos de los estudiantes y cuál es la responsabilidad de los adultos de las familias, mientras la comunidad educativa sigue preocupada por lo sucedido.