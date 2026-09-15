Allanaron propiedades vinculadas a L-Gante por una denuncia de amenazas en General Rodríguez

La Justicia ordenó este lunes tres allanamientos en General Rodríguez en el marco de una investigación por una denuncia de amenazas que involucra al cantante Elián Valenzuela, conocido como L-Gante. Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios ubicados dentro del country Terravista y en una vivienda particular.

Las medidas fueron solicitadas por la UFI N°10, a cargo de la fiscal Toscano, y tuvieron como principal objetivo avanzar en el secuestro de armas de fuego. Durante uno de los operativos, el músico fue notificado formalmente sobre la existencia de la causa y las autoridades también le secuestraron varios teléfonos celulares.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 29 de agosto por una mujer, quien aseguró haber recibido amenazas relacionadas con el desalojo de una vivienda que ocupa junto a su pareja. Según su relato, las intimidaciones habrían comenzado luego de un reclamo para que abandonaran la propiedad.

De acuerdo con la presentación judicial, la primera amenaza habría sido realizada por un hombre apodado "El Oso", señalado como tío de L-Gante. La mujer sostuvo que el hombre le habría exigido que dejara la vivienda porque, según manifestó, el inmueble pertenecería al cantante.

Días después, siempre según la denuncia, L-Gante habría llegado al lugar acompañado por otras personas. La presentación sostiene que el grupo habría ingresado por la fuerza a la propiedad y reiterado las amenazas contra la mujer y su pareja.

Para avanzar con la investigación, efectivos de la DDI realizaron tareas de campo y analizaron cámaras de seguridad. A partir de las imágenes, habrían logrado identificar vehículos y a algunas de las personas mencionadas en la denuncia, información que permitió solicitar las órdenes judiciales.

Por último, la causa quedó caratulada como "Amenazas" y continúa bajo investigación. Ahora, las autoridades analizarán los elementos encontrados durante los allanamientos y determinarán cuáles serán las próximas medidas judiciales en el expediente.