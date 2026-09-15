Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 15 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

Allanaron propiedades vinculadas a L-Gante por una denuncia de amenazas en General Rodríguez

La Justicia realizó una serie de allanamientos en General Rodríguez luego de una denuncia de amenazas relacionada con el desalojo de una vivienda. L-Gante fue notificado y le secuestraron celulares.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La Justicia ordenó este lunes tres allanamientos en General Rodríguez en el marco de una investigación por una denuncia de amenazas que involucra al cantante Elián Valenzuela, conocido como L-Gante. Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios ubicados dentro del country Terravista y en una vivienda particular.

Las medidas fueron solicitadas por la UFI N°10, a cargo de la fiscal Toscano, y tuvieron como principal objetivo avanzar en el secuestro de armas de fuego. Durante uno de los operativos, el músico fue notificado formalmente sobre la existencia de la causa y las autoridades también le secuestraron varios teléfonos celulares.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 29 de agosto por una mujer, quien aseguró haber recibido amenazas relacionadas con el desalojo de una vivienda que ocupa junto a su pareja. Según su relato, las intimidaciones habrían comenzado luego de un reclamo para que abandonaran la propiedad.

De acuerdo con la presentación judicial, la primera amenaza habría sido realizada por un hombre apodado "El Oso", señalado como tío de L-Gante. La mujer sostuvo que el hombre le habría exigido que dejara la vivienda porque, según manifestó, el inmueble pertenecería al cantante.

Días después, siempre según la denuncia, L-Gante habría llegado al lugar acompañado por otras personas. La presentación sostiene que el grupo habría ingresado por la fuerza a la propiedad y reiterado las amenazas contra la mujer y su pareja.

Para avanzar con la investigación, efectivos de la DDI realizaron tareas de campo y analizaron cámaras de seguridad. A partir de las imágenes, habrían logrado identificar vehículos y a algunas de las personas mencionadas en la denuncia, información que permitió solicitar las órdenes judiciales.

Por último, la causa quedó caratulada como "Amenazas" y continúa bajo investigación. Ahora, las autoridades analizarán los elementos encontrados durante los allanamientos y determinarán cuáles serán las próximas medidas judiciales en el expediente.

Esta nota habla de:
1
Santilli confirmó cuánto cobran los jubilados desde el 8 de octubre
ATENCIÓN

Santilli confirmó cuánto cobran los jubilados desde el 8 de octubre

2
Nueva semana, nuevo Cronicazo: los números de la suerte para la quiniela de este lunes
GUÍA

Nueva semana, nuevo Cronicazo: los números de la suerte para la quiniela de este lunes

3
Quién se va de "Gran Hermano" este lunes 14 de septiembre y no llega a la final, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano" este lunes 14 de septiembre y no llega a la final, según las encuestas

4
Detuvieron a un ex jugador de fútbol acusado de integrar una banda que saqueaba viviendas
ARRESTO

Detuvieron a un ex jugador de fútbol acusado de integrar una banda que saqueaba viviendas

5
¡Ups! Sufrió diarrea en plena montaña rusa y salpicó a 14 personas
REPUGNANTE

¡Ups! Sufrió diarrea en plena montaña rusa y salpicó a 14 personas

Últimas noticias de General Rodríguez