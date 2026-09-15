Allanaron tres casas de L-Gante tras una denuncia por amenazas: qué encontró la Policía

Una serie de allanamientos realizado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en inmuebles de L-Gante, a raíz de una denuncia contra el cantante por amenazas, arrojó el secuestro de una camioneta BMW X5 y tres teléfonos celulares.

L-Gante y un allegado al músico, en tanto, fueron notificados en una causa que investiga amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio.

Los investigadores llegaron hasta tres inmuebles vinculados al caso después de analizar cámaras de seguridad y realizar tareas de campo que permitieron identificar los vehículos y a las personas que habrían participado de los episodios denunciados.

La causa se originó por la presentación de una vecina de 23 años, quien aseguró haber sido intimidada por un hombre conocido como "El Oso", tío del músico con el objetivo de que dejara la vivienda que habita, bajo la advertencia de que sería obligada a hacerlo por parte de "La Mafilia".

De acuerdo con el relato incorporado al expediente, días después L-Gante llegó al domicilio en una camioneta negra acompañado por unas diez personas. El grupo habría ingresado al patio tras abrir el portón y, según la denunciante, los ocupantes exhibieron armas de fuego para amedrentar a quienes se encontraban en el lugar.

El episodio no habría terminado allí. La joven sostuvo que, posteriormente, los denunciados regresaron al inmueble y que uno de los acompañantes volvió a mostrar un arma de fuego desde la ventanilla de un vehículo.

Con esos elementos, la UFI N°10 y el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez autorizaron los allanamientos en las propiedades relacionadas con la investigación.

Durante el operativo, realizado el lunes por la noche, fueron notificados Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, y E.J.A.C., ambos de 26 años. Además de la BMW X5 señalada como el vehículo utilizado durante los hechos investigados, los agentes secuestraron tres celulares que serán sometidos a peritajes.

Tanto el músico como el otro hombre quedaron formalmente notificados de sus derechos y garantías. El expediente está caratulado como amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todas en concurso real entre sí.